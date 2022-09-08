Сквер у «Юности» в Челябинске: основные работы завершат ко Дню города

Пока под вопросом амфитеатр

На месте автовокзала у дворца спорта «Юность» продолжается строительство нового сквера с амфитеатром, спортивной площадкой и памп-треком. Пространство планировали открыть к Дню города 10 сентября. Но сейчас в администрации Центрального района признаются: на сто процентов закончить сквер на этой неделе не удастся.



В начале сентября в сквере кипит работа: устанавливают столбы освещения, вешают качели и разрыхляют газоны.





Деревянные стулья, вертикальные шезлонги и барные столики почти все установлены, особенно радуют скамеечки с мини-столиками на сиденьях.

Зелени пока мало, большинство деревьев с сухими листьями. Как сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев, подрядчик по озеленению пока не выполняет техническое задание. Например, никак не удается сделать «городской лес». Большемеры хотели посадить в шахматном порядке в аккуратные квадратики между бетонными плитами. Но лунки до сих пор пустые.

«Две недели назад высадили липы, большие — семиметровые. Они уже через неделю засохли, пришлось убрать. Оказалось, ком земли был всего 50—30 сантиметров, обрубили все корни, и деревья погибли», — рассказывает Виктор Ереклинцев.

Озеленением занимается компания «Стрела плюс». По контракту работы должны быть выполнены до 1 октября. Стоимость работ 5,9 миллиона рублей.



Под вопросом амфитеатр: конструкция в виде трибун должна была появиться в центре сквера. Но подрядчик — пермская компания «Лама» — кажется, не торопится сдать объект.

«Площадка под амфитеатр есть, такие трибуны собираются как конструктор „Лего“. Но пока никакой информации от подрядчиков нет. Штрафные санкции идут. В ближайшие дни будем решать, как быть с компанией, возможно, придется расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Но амфитеатр в любом случае будет, пусть и позже», — сообщил Виктор Ереклинцев.

Стройка продолжится до конца октября, но челябинцы смогут прогуляться по скверу в ближайшие выходные. К этому времени повесят качели на перголе, откроют туалет и соберут памп-трек — это дорожка с подъемами и спусками для скейтеров и роллеров. Конструкцию уже привезли на площадку.

Напомним, что на новый сквер выделили около 59 миллионов рублей. Он станет продолжением набережной за КРК «Мегаполис».