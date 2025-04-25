Актеры челябинского НХТ озвучили легенды Тракторостроя

Экскурсии по соцгороду ЧТЗ начнут проводить с июля

В Челябинске завершился творческий этап реализации грантового проекта «Легенды Тракторостроя». Он предусматривает создание аудиоэкскурсии по соцгороду Челябинского тракторного завода, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ЧТЗ. Авторы идеи отмечают возросший интерес горожан к историческим зданиям Тракторозаводского района и людям, которые в них работали и проживали.

Для маршрута выбрали 15 мест. Среди них — театр и ДК ЧТЗ, фабрика-кухня ЧТЗ, Зальцмановский сад (ныне — парк им. Терешковой), бюст конструктору двигателей Ивану Трашутину.

О фабрике-кухне расскажет главный повар Людвиг Доссе. В 1930-е он угостил рабочих ЧТЗ заморским блюдом голубцами. По улице Ловина участников экскурсии проведет первый директор завода Казимир Ловин. Один из основателей хоккейной команды «Трактор» Иосиф Брик у ледового дворца расскажет о зарождении хоккея в Челябинске.





Голоса известных людей оживили актеры Нового художественного театра. Он находится еще в одной достопримечательности района — помещении бывшего кинотеатра «Спартак».

Главный режиссер НХТ Евгений Гельфонд распределил роли между актерами. Снабженца Осипа Шора (считается прототипом Остапа Бендера) озвучил Иван Подгорбунских, токаря ЧТЗ и будущего мультипликатора Леонида Шварцмана, нарисовавшего Чебурашку, — заслуженный артист Челябинской области Алексей Зайков, героя-антифашиста Альберта Хессера — уроженец Испании Сальгадо Кастильо Клаудио. Константин Талан озвучил фельетон «Балконы» Семена Нестерова и детскую сказку «Базар» Василия Кузнеца.

В рамках проекта «Легенды Тракторостроя» предусмотрено три маршрута. Экскурсии начнут проводить с июля. Между точками участникам будут рассказывать общую информацию, а возле объектов надо будет включать аудиогид, чтобы услышать городские легенды.