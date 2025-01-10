В Челябинске разработают аудиогид с легендами и историями о ЧТЗ

Исторические экскурсии запустят с грантовой поддержкой

Проект «Легенды Тракторостроя» стартует 15 января. До октября его авторы соберут и адаптируют под формат аудиогида легенды и истории, связанные с ЧТЗ. Проект стал одним из победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. На создание аудиогида предоставят 673 тысячи рублей, а еще почти 752 тысячи добавят сами инициаторы — АНО «Культура и искусство в регионах». Информация опубликована на сайте фонда.

В описании проекта говорится, что история ЧТЗ — это история города. Шло строительство жилья и социальных объектов для заводчан. Создавались семьи. Приехавшие в Челябинск люди обретали новую малую родины. За годы Великой Отечественной войны население города выросло с 270 до 650 тысяч человек.

«Формирующиеся социальные связи, трудовая деятельность, связанная с заводом, формировала и легенды, связанные с предприятием, его историей, людьми. Данные истории и легенды бережно хранятся в архивах Музея ЧТЗ, передаются из уст в уста жителями или хранятся в памяти краеведов»,— пишут авторы проекта.

Все эти легенды планируется оживить в экскурсиях по промышленным, социальным и культурным объектам на территории Тракторозаводского района. С помощью аудиогида жители и гости Челябинска услышат истории, озвученные голосами актеров Нового художественного театра.

«Подобный подход поможет участникам перенестись в тот или иной промежуток истории, понять логику мышления и действий жителей того времени, осознать влияние тех событий на настоящее, примерить на себя. Участники получат возможность „разгадать“ скрытые послания, которые живут с помощью этих легенд, а значит, имеют значение для всех поколений и формируют идентичность челябинца»,— считают инициаторы проекта.

Челябинский тракторный завод был запущен в работу 1 июня 1933 года. Но чуть раньше, 15 мая, с главного конвейера сошел первый серийный трактор «Сталинец‑60». С момента основания до 1940 года предприятие выпустило более ста тысяч таких машин. В Великую Отечественную войну ЧТЗ стал сердцем Танкограда, собрав для фронта 18 тысяч танков. Тогда трудились самоотверженно, перевыполняя нормы в разы. Сейчас предприятие ведет масштабное техническое перевооружение и выполняет огромное количество заказов. На заводе много династий, и общий стаж некоторых — более 200 лет.