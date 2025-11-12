В Челябинске покажут 60 короткометражек с комментариями для незрячих

Фестиваль «Незримое кино» пройдет 5 и 6 декабря

В декабре в Челябинске стартует новый сезон инклюзивного кинофестиваля «Незримое кино» (12+). Его участникам покажут 60 короткометражных фильмов, адаптированных тифлокомментированием для незрячих и слабовидящих людей, чтобы они могли погрузиться в мир визуального искусства.

Как рассказали организаторы, в этом году на фестиваль прислали 400 заявок из разных регионов России и зарубежья. Жюри пришлось отобрать только шесть десятков лучших работ, которые поборются за победу в разных номинациях. Картины будут крутить в кинотеатре «Знамя» и Штабе общественной поддержки на Кирова.

Также в этом году, помимо показа короткометражек, гостей фестиваля ждет просветительская программа «Инклюзия в креативных индустриях». Руководитель PR‑проектов онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» Дарья Черкудинова представит на форуме многосерийный инклюзивный кинопроект «Общий план», основатель «Инклюзивного ресурсного центра» Алексей Транцев поделится опытом жизненного пути с инвалидностью, а незрячий блогер-путешественник Владимир Васкевич расскажет, как вслепую объехал 30 стран и 75 регионов России.

Дополнительно для участников проведут мастер-классы по русскому жестовому языку и созданию открыток с шрифтом Брайля. Отдельно гости фестиваля смогут познакомиться с собаками-поводырями и пройти по небольшому маршруту, ориентируясь только на животных.

«Незримое кино» пройдет в Челябинске 5 и 6 декабря, после фильмы-победители поедут в тур по муниципалитетам региона.

Напомним, в прошлом году на фестивале представили уникальные тактильные стикеры.