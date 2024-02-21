В Челябинске представили уникальные тактильные стикеры

Все наклейки оборудованы шрифтом Брайля

На кинопоказе «Незримое кино» презентовали первый в России стикерпак для слепых. Рисунки создала уральский художник-иллюстратор Татьяна Макурова.

Стикеры — новинка не только для региона, но и для России. Подобных проектов больше никто не делал — об этом организаторы судят исходя из долгого мониторинга и изучения специальной продукции для лиц с ОВЗ. Стикеры объединили в себе три темы: кинематограф, Урал и инклюзия. Главной особенностью является то, что каждое изображение содержит особые тактильные пометки, которые «читают» слепые, — шрифт Брайля.

Директор челябинской библиотеки для слепых Кристина Пименова поделилась с нашим корреспондентом, что таким способом команда проекта хотела передать людям с особенностью по зрению мотивирующие послания: живи, доверяй, смотри сердцем, улыбайся. А в планах у команды проекта создать и первые граффити, адаптированные шрифтом Брайля.