В Минкульте Челябинской области анонсировали фестивали 2026 года

Южноуральцев ждут «Рыжий фест», «Зимнее солнце Аркаима» и «Денис Мацуев представляет...»

Министерство культуры Челябинской области раскрыло предварительный план мероприятий на 2026 год. В документе порядка 170 проектов — от музыкальных фестивалей до выставок федерального уровня.

В афише года — традиционные брендовые события и новые инициативы. Уже в феврале стартуют Международный фестиваль музыкального юмора с участием Игоря Бутмана и исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». Весной челябинцев ждут фестивали «Уральский перепляс», «Весенний beat», «Денис Мацуев представляет...», «Вива опера» и Всероссийская акция «Библионочь».

Особое внимание уделено юбилейным датам. Исторический музей Южного Урала подготовит выставку «Мастерская Герасимова: 120 лет школе гениев», посвященную творчеству режиссера Сергея Герасимова.

Летний сезон будет насыщен уличными фестивалями, в том числе «Курчатов фестом». Театральная осень откроется новыми режиссерскими лабораториями и премьерами, в Камерном театре, к примеру, проведут лабораторию «Гамлетомания». Также в 2026 году пройдет международный фестиваль кукольных спектаклей «Соломенный жаворонок».

Осенью в Музее изобразительных искусств откроется выставка «От барокко до импрессионизма», а в Исторический музей привезут экспозицию Музеев Московского Кремля, посвященную символике синего цвета в русской культуре. В сентябре Челябинск примет традиционный Всероссийский литературный форум «Рыжий фест».

Также в 2026 году планируют провести «Ночь театрального искусства».