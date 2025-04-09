В Челябинске отреставрируют здание Камерного театра

Здесь поменяют кровлю, модернизируют сцены и заменят инженерные сети

Здание Камерного театра в центре Челябинска отреставрируют. Проект приспособления и ремонта объекта культурного наследия сейчас находится на рассмотрении в Госкомитете охраны ОКН.

У дома по адресу Цвиллинга, 15 хотят заменить кровлю и коммуникации, укрепить несущие конструкции, отреставрировать отделку помещений и лестницу с коваными элементами, модернизировать конструкции основной и малой сцен, световое и звуковое оборудование, системы отопления, электроснабжения и безопасности. Об этом сообщают в Госкомитете охраны ОКН.

Фото: Госкомитет охраны ОКН

Постройка в стиле эклектики появилась в Челябинске в 1890‑х годах как доходный дом купца А. Б. Бреслина, совладельца типографии. В 1906—1910 годах здесь располагалась редакция газеты «Голос Приуралья», а в стенах работал журналист Весновский. Позже, в 1915 году, здесь можно было встретить уральского писателя А. Г. Туркина.

Напомним, в этом году Камерный пополнится новой площадкой — знаменитое историческое подземелье приспособят под еще одно театральное пространство. Корреспонденты нашего медиахолдинга уже побывали в таинственном подвале и узнали, как он выглядит изнутри.

Также в Челябинске на реставрации пока находится другой театр — «Манекен». Артисты на время полугодового капремонта отправились «в путешествие» по другим сценам города, а кинотеатр Пушкина, находящийся в том же здании, временно приостановил сеансы.