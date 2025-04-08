Лауреат «Золотой маски» оформит премьеру в Челябинском Камерном театре

Художник Алексей Вотяков взялся за спектакль «Эти свободные бабочки»

Победитель премии «Золотая маска» Алексей Вотяков стал художником постановки «Эти свободные бабочки» Челябинского Камерного театра. На его счету более 150 спектаклей, в том числе в ведущих театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и Омска.

Алексей Вотяков является неоднократным номинантом «Золотой маски», в 2008 году стал лауреатом театральной премии за оформление спектакля «Гроза». С режиссером Камой Гинкасом Вотяков ставил «Чайку» в Южной Корее, с Сергеем Пускепалисом работал над спектаклем «Три сестры» в Ярославском театре драмы, с Максимом Кальсиным в Мариинке поставил «Коляску».

«Мы уверены, что в камерном художник сделает нечто особенное. С нетерпением ждем выхода команды на сцену, чтобы увидеть в том числе и оформление спектакля», — делятся челябинские артисты.

Напомним, премьера «Эти свободные бабочки» по пьесе Леонарда Герша пройдет 19 и 20 апреля. По сюжету молодой парень, избавившись от материнской опеки, снимает небольшую квартиру и мечтает стать музыкантом. Он знакомится с соседкой, приехавшей покорять Нью-Йорк. У пары быстро завязываются романтические отношения, но вдруг девушка узнает, что парень слепой.

«Пьесу активно ставят и даже фильмы снимают, потому что история интересная. Мне кажется, что сегодня в мире, полном ненависти и агрессии, нужно искать любовь, ведь это единственный ресурс, который позволяет нам цепляться за эту жизнь. Нам всем хочется быть любимыми, причем, как брать эту любовь, мы знаем, а вот как ее дарить? Это проблема и вечная тема», — считает режиссер-постановщик Олег Хапов.

В театре постановку называют фантазией в темноте.

Напомним, на этой неделе в Челябинск приедет жюри «Золотой маски», чтобы оценить спектакль «Петербургские повести» Молодежного театра.