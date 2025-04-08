Победитель премии «Золотая маска» Алексей Вотяков стал художником постановки «Эти свободные бабочки» Челябинского Камерного театра. На его счету более 150 спектаклей, в том числе в ведущих театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары и Омска.
Алексей Вотяков является неоднократным номинантом «Золотой маски», в 2008 году стал лауреатом театральной премии за оформление спектакля «Гроза». С режиссером Камой Гинкасом Вотяков ставил «Чайку» в Южной Корее, с Сергеем Пускепалисом работал над спектаклем «Три сестры» в Ярославском театре драмы, с Максимом Кальсиным в Мариинке поставил «Коляску».
«Мы уверены, что в камерном художник сделает нечто особенное. С нетерпением ждем выхода команды на сцену, чтобы увидеть в том числе и оформление спектакля», — делятся челябинские артисты.
Напомним, премьера «Эти свободные бабочки» по пьесе Леонарда Герша пройдет 19 и 20 апреля. По сюжету молодой парень, избавившись от материнской опеки, снимает небольшую квартиру и мечтает стать музыкантом. Он знакомится с соседкой, приехавшей покорять Нью-Йорк. У пары быстро завязываются романтические отношения, но вдруг девушка узнает, что парень слепой.
«Пьесу активно ставят и даже фильмы снимают, потому что история интересная. Мне кажется, что сегодня в мире, полном ненависти и агрессии, нужно искать любовь, ведь это единственный ресурс, который позволяет нам цепляться за эту жизнь. Нам всем хочется быть любимыми, причем, как брать эту любовь, мы знаем, а вот как ее дарить? Это проблема и вечная тема», — считает режиссер-постановщик Олег Хапов.
В театре постановку называют фантазией в темноте.
Напомним, на этой неделе в Челябинск приедет жюри «Золотой маски», чтобы оценить спектакль «Петербургские повести» Молодежного театра.