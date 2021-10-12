QR-коды войдут в привычку через полгода

Организатор гастролей звезд Леонид Барковский о том, как выживает концертная индустрия в коронавирусную эпоху

— Организацией концертов я занимаюсь уже больше 10 лет. Мы делали тур Моргенштерна, привозили Михаила Шуфутинского, Глеба Самойлова, комика Викторию Складчикову, Алену Швец — да много кого. В 2019 году моя команда WeDoMusic организовала порядка 60 концертов в России. В 2020 году мы, как все коллеги, сильно просели — удалось провести не более десяти мероприятий. Остальное перенесли на 2021 год.

4 октября в федеральных информационных агентствах появилась информация об отмене всех массовых мероприятий со ссылкой на главного санитарного врача Анну Попову. Новость одной строкой разлетелась молниеносно. Через какое-то время опубликовали разъяснения, что мероприятия разрешаются, но с ограничениями. Но это уже никто не читал.

Новость об отмене всех массовых мероприятий — хотя это не так, — стала ударом для отрасли. Концертные агентства готовят иск к СМИ на 100 миллионов рублей за публикацию непроверенной, неточной информации. Это к вопросу о том, как все мы перегреты.

Я полностью поддерживаю коллег. Это был стопроцентный кликбейт. Продажи встали и держатся на нуле несколько дней. Люди просто перестали покупать билеты.

Чем это оборачивается? Если мы не сможем продать требуемое количество билетов, концерт придется перенести. Но и это сделать не так просто, как кажется. Вот, к примеру, на рекламу мы тратим 250 тысяч рублей. В случае переноса кампания запускается заново, эта цифра увеличивается до 400—500 тысяч рублей. Или аренда помещения. Допустим, 100 тысяч рублей. Вносим предоплату — 50 тысяч, и в случае переноса эти деньги никто не возвращает, они замораживаются. И для артистов мы теперь покупаем только возвратные билеты, а они на порядок дороже.

Мы очень радуемся, что 15 октября в Челябинске состоится наконец концерт Ларисы Долиной, который мы дважды переносили с 2020 года. Нам еще повезло, что мы запланировали его до 18 октября.

После введения QR-кодов для зрителей ситуация ухудшится. Скорее всего, количество зрителей уменьшится в два раза. Социологические опросы показывают, что ставить прививку желающих мало. В других регионах на концерт можно попасть со свежим ПЦР-тестом. Но и это не очень интересный вариант: сомневаюсь, что зрители будут тратить по две тысячи рублей на тест сверх стоимости билета.

При этом я не против QR-кодов и вакцины. Это хороший выход из ситуации. Только при одном «но» — если бы все это хорошо работало.

Я лично недавно пытался получить QR-код после того, как переболел ковидом. И знаете, сколько я на это потратил времени? Два месяца. Два месяца я звонил в Роспотребнадзор, поликлинику по месту жительства, региональный Минздрав, федеральный Минздрав — и обратно по кругу. У нас не отлажена система QR-кодов. Но я понимаю, что это вынужденная мера.

Система QR-кодов в Челябинске и в стране приведет к тому, что количество крупных гастролеров сократится в несколько раз. Их будет просто невыгодно привозить. Даже если артисты уменьшат свои гонорары, затраты на техническую часть не окупятся. Привозить будут лишь тех, у кого есть максимально преданная фан-база — например, как у Гришковца. Или будут приезжать те, кто готов выступать не за гонорар, а за проценты с продаж билетов.

У нас в Челябинске на даты после 18 октября концерты не запланированы. Зато они будут в других регионах — например, в Архангельске концерт стендап-комика Виктории Складчиковой. Посмотрим, как он пройдет.

Наша компания до сих пор жива только за счет наработанной ранее финансовой подушки, но запасы не бесконечны. Сейчас нам остается надеяться, что люди смирятся с вакциной, система наладится и QR-коды перестанут быть проблемой. Это займет как минимум полгода.