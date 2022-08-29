В Челябинске в выходные открыли еще четыре ресторана «Вкусно — и точка»: на Кировке, в ТРК «Урал», в торговом городе «Алмаз» и в ТРК «Горки». Пятый ресторан сети на Комсомольском проспекте открылся еще в июне.
Кафе закрывали на ребрендинг на два месяца. Дату открытия несколько раз переносили.
Утром 28 августа в кафе в ТРК «Урал» тишина, персонал скучает и громко общается на кухне.
«Завтраки в ресторане сохранились. Только из названий пропала приставка „Мак-“. Заказ отдавали чуть дольше минуты. По вкусу завтраки такие же, как и были до ребрендинга»,— передает корреспондент Первого областного информагентства.
В точке на Кировке также запустили «МакКафе» с кофе и десертами, но без прежнего названия.
Напомним, что весной McDonald’s продал российский бизнес и теперь сеть называется «Вкусно — и точка». Во время ребрендинга с точек убрали буквы «М» и вывески, поменяли названия блюд в меню и форму персонала.