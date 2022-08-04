В Челябинске назвали дату открытия экс‑McDonald’s в ТРК «Урал»

«Вкусно — и точка» начнет работать на следующей неделе



С 8 августа начнет работать кафе «Вкусно — и точка» на Воровского. Об этом журналисту Первого областного информационного агентства сообщили сотрудники сети общественного питания. Ресторан в июне 2022 года закрыли на ребрендинг.



«Сейчас все зависит от поставщиков. По последней информации, на Воровского открываться планируют 8 августа. Конечно, все может измениться, но пока так», — сообщили в ресторане.

Другое заведение сети, на Кировке, откроют позже, дату не уточняют. Как и раньше, там будет работать McCafe, но уже под другим названием.

Напомним, что весной McDonald’s продал российский бизнес, и теперь сеть называется «Вкусно — и точка». В Челябинске все рестораны закрыли на ребрендинг: с точек убрали буквы «Ма» и вывески, меняют названия блюд в меню и форму персонала. В июне успели открыть точку на Комсомольском проспекте.