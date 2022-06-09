В Челябинске закрываются все рестораны McDonald’s

Но не одновременно

Челябинские рестораны McDonald’s объявили о временной приостановке работы. В ресторанах будут менять вывеску, меню и форму сотрудников. Эту информацию журналисту Первого областного информагентства подтвердили сотрудники общепита.



О приостановке работы сообщил McDonald’s в ТРК «Урал» — до 26 июня, в ресторане на улице Кирова — ориентировочно до 4 июля и в торговом городе «Алмаз» — до 4 июля.

«Сегодня, 9 июня, мы работаем до полуночи, а завтра, 10 июня, уже не откроемся. Нужно менять вывеску, форму и меню. Хотя в меню всего три позиции изменится», — прокомментировали сотрудники McDonald’s на Кирова.

В McDonald’s в «Алмазе» сообщили, что заказать гамбургеры в режиме онлайн до июля тоже не получится.

«Возможно, сможет открыться раньше, или что-нибудь придумают с предзаказами», — сообщают в общепите.

В McDonald’s в кинотеатре «Победа» также подтвердили информацию о приостановке работы, но точные даты закрытия назвать не смогли.

«Возможно, через 10 дней закроемся», — заявил сотрудник по телефону.

В ТРК «Горки» сотрудники McDonald’s пока не знают, будут ли закрывать точку. Информация о приостановке работы их коллег на Кирова и в ТРК «Урал» стала для них сюрпризом.

Напомним, что в середине мая McDonald’s сообщил о решении продать российский бизнес. Активы купил предприниматель из Новокузнецка Александр Говор, ему уже принадлежало 25 заведений сети, открытых по франчайзи в Сибири. По условиям сделки новый владелец не может использовать старое название и логотип.

Сегодня в СМИ появилась информация, что сеть, заменившая McDonald’s, выбрала новый логотип — на зеленом фоне две палочки картошки фри желтого цвета и кружок, символизирующий бургер. Название новой сети еще неизвестно.