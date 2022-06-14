В Челябинске начали демонтаж вывесок McDonald’s

Со зданий снимают символику американского бренда

В Челябинске убирают вывески McDonald’s. Сегодня, 14 июня, логотип сняли со здания кинотеатра «Победа» на Комсомольском проспекте. Об этом сообщили сотрудники ресторана быстрого питания.



«Сегодня все вывески демонтировали. Днем раньше убрали стелу у дороги с буквой „М“», — рассказал сотрудник ресторана журналисту Первого областного информагентства.

На Кировке вывески на момент подготовки материала по-прежнему остаются на месте. В обед сотрудники заносили в зал уличные столы. Пока двери держали открытыми, к ресторану подходили горожане. Сотрудники останавливали каждого и напоминали, что McDonald’s временно закрыт.

«Мы не знаем точно, когда будут снимать вывеску. Сначала снимут с ТРК „Урал“, так как они раньше открываются, а только потом у нас. Ждем»,— комментирует один из сотрудников.

Рестораны быстрого питания McDonald’s закрылись в Челябинске с 10 июня до начала июля. Перерыв связан с тем, что российский сегмент McDonald’s продали предпринимателю из Новокузнецка Александру Говору. По условиям сделки в России нельзя использовать старый логотип, название и брендовый стиль. Из всех ресторанов исчезнет желтая буква «М». Новое название стало известно буквально на днях: теперь сеть называется «Вкусно — и точка».

Новый логотип вызвал много споров: на зеленом фоне — оранжевый круг и две палочки, символизирующие картошку фри. Многие уже отметили, что новая эмблема напоминает логотипы других компаний. Например звукозаписывающей фирмы Warner Music Group, сети автозаправок WOG и португальской компании Matosmix.