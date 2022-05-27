Стало известно, как назовут McDonald’s в России

В Роспатент подали пять вариантов

В России выбирают новое название для сети McDonald’s. В компании обсуждают пять вариантов, которые не будут созвучны с именем американской корпорации. Заявки на регистрацию уже подали в Роспатент.



Как стало известно агентству городских новостей «Москва», название будет похоже на рекламные слоганы легендарной сети или фразы, которые ассоциируются у потребителей с сетью американских ресторанов питания. Варианты следующие: «Только так», «Весело и вкусно», «Свободная касса» и «Тот самый». Пятый вариант названия агентству найти не удалось.

Закрывшиеся рестораны McDonald’s начнут открываться с 12 июня. Первый общепит с новой вывеской запустят в Москве. Напомним, что в середине мая McDonald’s сообщил о решении продать российский бизнес. Активы купил предприниматель из Новокузнецка Александр Говор, ему уже принадлежало 25 заведений сети, открытых по франчайзи в Сибири. По условиям сделки новый владелец не может использовать старое название, логотип и традиционные названия из меню.

Челябинские рестораны американской сети принадлежат франчайзинговому партнеру McDonald’s ООО «Региональная сеть предприятий питания», которым владеет казахстанский предприниматель Кайрат Боранбаев. Когда в марте 2022 года McDonald’s объявил о закрытии ресторанов в России, челябинские заведения продолжили работать и набирать новых сотрудников. О смене вывесок и названия руководство уральских ресторанов не сообщало.