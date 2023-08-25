В Челябинске открыли стелу в честь 25-летия приюта «Спаси меня»

На стеле — указатели с названиями стран и городов, куда были отправлены спасенные звери

«Были мысли поставить этот арт-объект в городе. Но мы посоветовались с командой и решили, что место ему здесь. Потому что именно в нашем приюте покалеченные, измученные звери заново рождаются. Это место дарит им второй день рождения»,

— сказал на открытии Карен Даллакян.

«На Дальний Восток в реабилитационный центр „Утес“ мы отправляли тигров и медвежат. В Крым переехала львица Лола, она живет сейчас в сафари-парке „Тайган“ и буквально недавно она родила детенышей от белого льва. И третья стрелка указывает на Танзанию, где сейчас обитают Симба и Ева »,

— рассказал руководитель приюта «Спаси меня».

В отличие от маленького Симбы Шираз не травмирован и хорошо растет

«Это были тяжелые 25 лет. Были времена, когда у нас опускались руки, хотелось все бросить. Но только благодаря зверям, которых мы спасли, вылечили, неважно, собачку, лебедя, тигра, мы продолжали работать. Даже несмотря на то, что законодательство и некоторые надзорные инстанции вставляют палки в колеса. У нас все получается благодаря командной работе очень добрых людей, которые независимо от профессии, религии, социального статуса, возраста, национальности, объединены вокруг нашего фонда»,

— подытожил Карен Даллакян.