Сегодня, 25 августа, в Фонде защиты диких животных «Спаси меня» появился новый арт-объект. Это стела, на которой три стрелки-указателя: Хабаровск, Крым, Танзания. В честь 25-летнего юбилея руководитель фонда, ветеринарный врач Карен Даллакян решил запечатлеть в художественной форме, где сейчас живут спасенные им дикие звери.
«Были мысли поставить этот арт-объект в городе. Но мы посоветовались с командой и решили, что место ему здесь. Потому что именно в нашем приюте покалеченные, измученные звери заново рождаются. Это место дарит им второй день рождения», — сказал на открытии Карен Даллакян.
Это стела не только напоминает истории спасенных животных (на каждом из указателей их портреты), но и расскажет, сколько до них километров. Все стрелки указывают направления в соответствии с компасом. Наверху карта со следами зверей с центром в Челябинске.
«На Дальний Восток в реабилитационный центр „Утес“ мы отправляли тигров и медвежат. В Крым переехала львица Лола, она живет сейчас в сафари-парке „Тайган“ и буквально недавно она родила детенышей от белого льва. И третья стрелка указывает на Танзанию, где сейчас обитают Симба и Ева», — рассказал руководитель приюта «Спаси меня».
Даллакян надеется, что и молодого львенка Шираза, который живет в приюте с марта 2023 года, тоже удастся отправить на историческую родину, в Африку. Напомним, это тот самый львенок, которого привезли в приют на маршрутке: владелец отказался от дикого питомца, когда тому исполнилось три месяца.
В отличие от маленького Симбы Шираз не травмирован и хорошо растет
В честь 25-летия фонда были вручены подарки и объявлены благодарности друзьям, партнерам, старейшим и молодым волонтерам, среди которых, например, бывшая директор челябинской детской библиотеки №16 Лилия Васина (сейчас заведующая Музеем спасенных животных и организатор Уроков добра), журналист Надежда Джурко, автор книги о тигренке Жорике, участники Объединенного народного фронта, специалисты Минэко и многолетние преданные друзья приюта, которые не боятся любой работы: от кормления животных и оказания им первой помощи до купания и выхаживания парализованного львенка.
«Это были тяжелые 25 лет. Были времена, когда у нас опускались руки, хотелось все бросить. Но только благодаря зверям, которых мы спасли, вылечили, неважно, собачку, лебедя, тигра, мы продолжали работать. Даже несмотря на то, что законодательство и некоторые надзорные инстанции вставляют палки в колеса. У нас все получается благодаря командной работе очень добрых людей, которые независимо от профессии, религии, социального статуса, возраста, национальности, объединены вокруг нашего фонда», — подытожил Карен Даллакян.
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:
Появилось первое совместное видео льва Симбы и львицы Фионы из Африки. Звери демонстрируют явную взаимную симпатию
Симба в клетке. Ева в клетке. Что происходит с челябинскими питомцами в Танзании?
Приют «Спаси меня» в Челябинске требуют превратить в зоопарк. Такое предписание выдал зоозащитникам Россельхознадзор. По сути, это означает закрытие приюта
Медвежата-беспризорники из челябинских лесов: как складывается их судьба. Путь в реабилитационный центр «Утес» внезапно оказался закрыт
Медведь Малыш на трассе в Челябинской области остался один. Придорожное кафе «Амалия» закрылось
Медвежонок Софья в Челябинске идет на поправку. Карен Даллакян сообщил, что динамика положительная
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города