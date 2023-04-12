В сообществе «Спаси меня» набирает обороты скандал, связанный с переселением льва Симбы и леопарда Евы из реабилитационного центра Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center в Танзании, куда в октябре 2021 года их благополучно переправили на самолете из Челябинска.
Это была первая в истории масштабная операция по репатриации диких животных, спасенных и выращенных в Челябинске, в Африку. За посадкой в самолет, полетом, вынужденной задержкой в пути, акклиматизацией в жаре, обживанием новых территорий следил весь Челябинск. Когда стало понятно, что Еве и Симбе очень нравится гулять по вольерам размером в пару гектаров, купаться и прятаться в тени, когда убедились, что звери в безопасности, амбициозный проект можно было считать удачным.
«Каждому из животных предоставлен пруд для водных процедур и водопоя, а также многоуровневые площадки для активностей с учетом особенностей репатриированных диких кошек. Вольеры для Евы возвели вокруг раскидистого дерева с мощными длинными ветками, на которых любят сидеть леопарды. Специально для Симбы на его территории оборудована песчаная зона. К каждому вольеру проведен водопровод с чистой водой и электричество», — так описывали условия новой жизни питомцев фонда «Спаси меня».
Однако в прошлом году из-за судебной тяжбы между государством Танзания и арендаторами реабилитационного центра было решено перевезти зверей в зоопарк. Это коснулось не только Симбы и Евы, но и всех без исключения диких животных — обитателей центра, среди которых слонята, зебры, гепард, сервал, много птиц… По одной из версий, власти забрали у арендаторов лицензию, им грозит штраф, выселение и депортация. По нашей информации, у реабилитационного центра накопились долги за аренду земли, по налогам и по зарплате сотрудникам. Но судебный процесс еще идет.
Известно, что Центр реабилитации Kilimanjaro Animal C.R.E.W. работает в Танзании с 2013 года. Его основали два ветеринарных врача из Германии: доктор Лазло Пойз и доктор Элизабет Стегмайер, которые всю свою жизнь посвятили заботе о диких животных в Африке. Судом был наложен запрет заходить на территорию, доступ сотрудников стал невозможен, и власти Танзании приняли решение об эвакуации зверей в старый, давно закрытый зоопарк в городе Табора, в 600 километрах от реабилитационного центра.
Эвакуацию Симбы и Евы власти Танзании согласовали с Кареном Даллакяном как с единственным владельцем Симбы и Евы.
«Симба и Ева — это мои личные животные. Я единственный хозяин. Все международные документы оформлены только на меня. Я несу за них ответственность. И только я решаю, что делать с моими животными. Давно не работающий зоопарк в Таборе был единственным в стране подходящим местом для их временного пристанища», — заявил Карен Даллакян.
Появились сообщения о том, что Симба и Ева находятся в ужасных условиях, спят на бетонном полу, голодные, похудевшие, запертые в клетках. Руководитель фонда «Спаси меня» Карен Даллакян на днях вылетел в Танзанию, чтобы лично разобраться в том, что происходит, увидеть своих подопечных и понять, надолго ли вся эта судебная история.
«Нам важно было лично увидеть наших Симбу и Еву, понять, в каком они физическом состоянии, встретиться с ответственными лицами в Танзании, которые могут прояснить решение вопроса. И понять, как будет развиваться ситуация. Карен встречается с сотрудниками посольства России в Танзании, с ветеринарным врачом зоопарка в Таборе, с главным ветеринарным врачом республики Танзания. Он сейчас старается переговорить со всеми, кто может быть причастен к нашему вопросу», — комментирует руководитель школы волонтеров фонда «Спаси меня» Катерина Карпенко.
Карен Даллакян пообщался с Симбой и Евой, убедился, что они сыты, чувствуют себя хорошо и находятся в приемлемых условиях — примерно как в Челябинском зоопарке: клетка плюс небольшой вольер. Даллакян говорит, что это, конечно, не открытые вольеры и не дикая природа, но пока единственное оптимальное решение в сложной ситуации. Временное решение. Видео снято вчера, 11 апреля.
Надолго ли затянется вынужденная эвакуация? Кто сейчас может ускорить возвращение зверей в оборудованные по всем правилам вольеры? Что будет с центром, который арендовали ветеринарные врачи из Германии? Пока все эти вопросы остаются без ответа. Нам известно, что осталось последнее заседание суда и арендаторам вменяется штраф в размере 500 тысяч долларов.
Карен Даллакян в своих видеообращениях не устает повторять, что нужно уважать законы другого государства, и надеется постепенно и спокойно во всем разобраться.
Мы будем следить за развитием событий.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Наш продукт О мобилизации Туризм Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Итоги Большая студия В поисках самоцветов Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Наше утро О здоровье Обмани Дарвина Происшествия Свободный лед Согрина против мифов Специальный репортаж Телефакт. Миасс Уралым Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Моя деревня Национальный интерес Суперстар