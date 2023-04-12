Симба в клетке. Ева в клетке. Что происходит с челябинскими питомцами в Танзании?

Лев и леопард из Челябинска эвакуированы из реабилитационного центра вместе со всеми остальными животными

«Симба и Ева — это мои личные животные. Я единственный хозяин. Все международные документы оформлены только на меня. Я несу за них ответственность. И только я решаю, что делать с моими животными. Давно не работающий зоопарк в Таборе был единственным в стране подходящим местом для их временного пристанища»,

— заявил Карен Даллакян.

«Нам важно было лично увидеть наших Симбу и Еву, понять, в каком они физическом состоянии, встретиться с ответственными лицами в Танзании, которые могут прояснить решение вопроса. И понять, как будет развиваться ситуация. Карен встречается с сотрудниками посольства России в Танзании, с ветеринарным врачом зоопарка в Таборе, с главным ветеринарным врачом республики Танзания. Он сейчас старается переговорить со всеми, кто может быть причастен к нашему вопросу»,

— комментирует руководитель школы волонтеров фонда «Спаси меня» Катерина Карпенко.