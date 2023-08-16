Появилось первое совместное видео льва Симбы и львицы Фионы из Африки

Звери демонстрируют явную взаимную симпатию

«Они живут в отдельных вольерах, но находятся в постоянном контакте. Удивительно видеть, как они общаются вместе»,

— цитирует кипера Хусейна французское издание Sputnik. Africa, где буквально вчера, 15 августа, вышла статья о счастливой судьбе льва Симбы из «русского города Челябинска».

«Симба с детства привык к тому, что его гладят, трогают, ласкают, сюсюкают с ним. А в Африке это строго запрещено. Никакого тактильного контакта дикого зверя с человеком не допускается. Поэтому зоологи приняли решение поселить по соседству с Симбой львицу. Там было три сестры, Фиона из них самая адекватная. Мы видим, как она за ним ухаживает, как хорошо они общаются. Это было сделано для того, чтобы компенсировать тактильный голод Симбы: ему не хватало этого. Видите, Фиона прекрасно справилась с задачей, Симба доволен и принимает ласки»,

— рассказал Первому областному информационному агентству Карен Даллакян.