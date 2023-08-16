Руководитель Фонда защиты диких животных Карен Даллакян опубликовал короткое видео из зоопарка в Таборе (Танзания), где пока обитает лев Симба.
Видео сняли киперы в Таборе, которые ухаживают и за Симбой, и за леопардом Евой, и за африканской полуторогодовалой Фионой.
«Они живут в отдельных вольерах, но находятся в постоянном контакте. Удивительно видеть, как они общаются вместе», — цитирует кипера Хусейна французское издание Sputnik. Africa, где буквально вчера, 15 августа, вышла статья о счастливой судьбе льва Симбы из «русского города Челябинска».
Французские журналисты рассказывают о беспрецедентной операции спасения Симбы и отмечают, что лев в своей среде, в родном климате чувствует себя здоровым и счастливым.
О том, что Симба встретил в Африке свою любовь, Карен Даллакян рассказывал в апреле, когда вернулся из командировки в Африку: Симба и Ева тогда были перевезены из реабилитационного центра в бывший зоопарк, который специально подготовили для размещения всех временно бездомных зверей.
«Симба с детства привык к тому, что его гладят, трогают, ласкают, сюсюкают с ним. А в Африке это строго запрещено. Никакого тактильного контакта дикого зверя с человеком не допускается. Поэтому зоологи приняли решение поселить по соседству с Симбой львицу. Там было три сестры, Фиона из них самая адекватная. Мы видим, как она за ним ухаживает, как хорошо они общаются. Это было сделано для того, чтобы компенсировать тактильный голод Симбы: ему не хватало этого. Видите, Фиона прекрасно справилась с задачей, Симба доволен и принимает ласки», — рассказал Первому областному информационному агентству Карен Даллакян.
Это не означает, что львы создадут семью. По законам, принятым в реабилитационных центрах и приютах для диких животных, зверям, выросшим в неволе, не дают размножаться. Как пояснил доктор Даллакян, по возвращении в вольеры реабилитационного центра Фиону стерилизуют, и львы продолжат общаться ко взаимному удовольствию.
Вопрос о возвращении в реабилитационный центр с просторными вольерами, куда Симбу и Еву поместили сразу по прилете из Челябинска, пока отложен до решения суда.
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