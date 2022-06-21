В бывшем кинотеатре «Победа» на северо-западе Челябинска снова открылся MсDonald’s. Точнее, это другой ресторан, под новым брендом, но пока не смонтировали вывеску, решили работать просто так. Без названия.
Старый бренд демонтировали, а новый пока не подвезли. Поэтому в ресторане украсили вход шариками, радостно объявили об открытии и работают. Сейчас это единственный работающий в городе бывший MсDonald’s, остальные на перезагрузке.
Наш корреспондент передает с места событий, что интерьер и меню в заведении — все те же, плюс-минус пара позиций. Публике и без вывески интуитивно понятно, что тут можно поесть.
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