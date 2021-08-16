В Челябинске назвали дату официального открытия набережной за «Мегаполисом»

В выходные и в понедельник на территории проходят последние приготовления к запуску

В Челябинске во вторник, 17 августа, состоится официальное открытие набережной за КРК «Мегаполис». Об этом сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев. По его словам, сейчас идут последние приготовления к официальному запуску.

«Торжественного разрезания ленточки и праздничного оркестра не будет, там и так все гуляют, хотя на территории еще не все доделано. Впрочем, такой интерес жителей города к пространству показывает, что мы все сделали правильно»,

— считает Виктор Ереклинцев.

За выходные на набережной завершатся все строительные работы: укладка асфальта, обустройство велодорожек, и работа над детской площадкой — там появилось новое прорезиненное покрытие. В понедельник нанесут финишный слой асфальта и положат настилы из террасной доски.





Кроме того, на набережной прошли работы по озеленению. Подрядчики уложили газон и высадили яблони, черемуху, кизильник, можжевельник, японскую спирею. Клумбы украсили многолетними травянистыми растениями — овсяницей, котовником, посконником и вейником.





Напомним, что прогулочное пространство за КРК «Мегаполис» строили с апреля 2021 года. Реконструкцию планировали завершить к 1 августа, но из-за несоответствий в проекте открытие перенесли на две недели. Несмотря на это многие горожане успели изучить новое пространство и активно обсуждают его в Сети. Фактически новая набережная уже открыта самими горожанами.

На очереди — открытие набережной у филармонии. Официальный срок сдачи объекта — 20 августа. Накануне журналист Первого областного информационного агентства побывал на стройке и оценил оставшийся фронт работ.