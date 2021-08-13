Открытие «Гастропарка» на набережной Челябинска перенесено

Новый фуд-маркет появится в «Мегаполисе» только через полгода

В Челябинске перенесли дату открытия второго «Гастропарка». Ранее сообщалось, что фуд-маркет с выходом на новую набережную реки Миасс откроется в августе этого года. Но сегодня гендиректор КРК «Мегаполис» Александр Одольский сообщил Первому областному информагентству, что дата изменилась: «Гастропарк» откроется на первом этаже развлекательного комплекса только в марте 2022 года.



«В августе мы представим проект второго „Гастропарка“. Сейчас мы его согласовываем внутри компании. Открытие второго „Гастропарка“ состоится в марте»,

— прокомментировал Александр Одольский корреспонденту Первого областного информационного агентства.

В августе перенесли открытие не только «Гастропарка», но и самой набережной у реки Миасс. Реконструкцию планировали завершить к 1 августа, но из-за несоответствий в проекте открытие перенесли на 15 августа. Впрочем, многие жители города уже успели прогуляться по набережной и оценить ее.

Напомним, что первый «Гастропарк» открылся в декабре 2020 года на третьем этаже ТРК «Фокус». Сейчас фуд-маркет занимает два этажа торгового комплекса.