В Челябинске на «Библионочь» готовят мастер‑классы и встречи с писателями

Основные мероприятия пройдут 26 апреля

Всероссийская акция «Библионочь» пройдет 26 апреля. К этой дате в библиотеках Челябинска подготовили квизы, лекции, встречи с писателями и выставки. Тема этого года — «Свои герои», именно им и посвящены все мероприятия в городе. Что готовят для челябинцев, узнал корреспондент Первого областного информагентства.

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Самые масштабные мероприятия по традиции готовят в Публичке, они запланированы с 17 до 22 часов. Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» расскажут о работе поисковиков, кинологи ФСИН познакомят со службой собак-спасателей и методами дрессировки, музей ЧВВАКУШа представит интерактивную выставку о Военно-воздушных силах России с обмундированием летчиков, бортовыми журналами и измерительными приборами.

В пространстве «Открытые книги» презентуют соцпроект «Человек напротив», проведут «живые чтения» книг о войне и литературный розыгрыш. Отдел редких книг превратится в «Музей редкостей» и представит две выставки: о книжном издании «Челябгиз» в годы Великой Отечественной и о судьбах трофейных книг, которые были вывезены из Германии в СССР.

Сотрудники Регионального центра консервации библиотечных фондов подготовили мастер-классы по реставрации ветхих солдатских писем и созданию миниатюрной книги с текстом военных песен. В зале периодики начнет работу детская площадка «Библионочи» с мастер-классами: по созданию макета Дома Петра I, лепке из воздушного пластилина, рисованию гуашью, созданию объемной композиции в технике Рapercraft и изготовлению броши в технике канзаши. А в выставочном зале запланирован мастер-класс для молодых писателей от поэта Алексея Шмелева «Граница сознания и подсознания. Чем поэзия отличается от рифмованной прозы». Также будут подготовлены мастер-классы по созданию патриотических панно из смальты.

За этот вечер в библиотеке исполнят стихи и песни о войне, включат пластинки с мелодиями сороковых, устроят онлайн-встречу с юным пианистом, композитором и актером Елисеем Мысиным, а челябинская художница Ксения Тропина расскажет о творчестве футуристов и проведет мастер-класс по рисованию. Отдел краеведения откроет вечер показом реконструкций моделей одежды сороковых годов прошлого века. Также гости увидят на этой площадке танец «Смуглянка» и услышат песни сороковых от ансамбля «Уральская гармонь».

В кабинете ученого пройдут лекции об эвакогоспитале № 1722 и современных путешественниках, «живые чтения» лейтенантской прозы спецоперации. Вечером здесь покажут документальный фильм «Большой… гуманитарный».

В зале каталогов на тач-панелях будет представлена интерактивная выставка «Танкоград. Я был там… Жизнь уральского города в годы Великой Отечественной войны». В этом же зале весь вечер будет экспонироваться выставка «Первые в космосе» о героях, внесших вклад в российскую космонавтику. Центр правовой и деловой информации превратится в станцию космодрома Восточный, где пройдет научный блицлекторий «Поехали!», посвященный первому полету человека в космос. Также проведут лекцию «Герои космоса за бортом корабля» и интерактивный квест «Космические улицы Челябинска».

Центр «Колибри»

В центре межкультурных коммуникаций «Колибри» «Библионочь» также пройдет с 17 до 22 часов. Стартуют мероприятия с мастер-класса по работе телеведущего. В 18:00 пройдет встреча с военным фотокорреспондентом Сергеем Коляскиным, он поделится опытом работы в горячих точках и расскажет о тонкостях профессии военного репортера.

Также здесь проведут мастер-классы по мобильной видеосъемке и созданию книжных закладок, коллажей и значков, встречи с журналистами и исторический квест. С 20 часов начнутся турниры по настолкам «Доббль», «Дженга», «Имаджинариум», Alias, «Манчкин». В завершение вечера состоится музыкальная игра «Этот День Победы».

Библиотека для молодежи

В библиотеке МОСТ решили сделать упор на квесты. Так, за вечер здесь пройдет восемь военно-приключенческих игр. Также обещают мастер-классы по рисованию агитплаката, изготовлению Георгиевского ордена в технике канзаши и плетению браслета выживания.

Библиотека имени Пушкина

В Центральной библиотеке имени Пушкина «Библионочь» проведут на день раньше, 25 апреля. Детский театр песка и теней «Скарабей» представит спектакль «Василий Теркин», творческие коллективы Челябинска исполнят концерты «Сердце Родины в детских голосах», «Музыкальная лента памяти. Песни Победы», а певица Александра Павлова устроит вечер рока. Лекции в Пушкинке посвятят малоизученным фактам о Челябинске, поисковой работе и истории военных песен. Также челябинцам покажут фильмы «Портрет сестры» и «Про людей и про войну». Из мастер-классов обещают: создание писем-треугольников, аромадиффузоров и браслетов, раскрашивание фигурок солдатиков, рисование, пластилинографию.

Дополнительно в Челябинске планируют программу для детей. «Библиосумерки» пройдут 26 апреля в библиотеке № 3 на Академика Сахарова. А в библиотеке № 14 25 апреля пройдет «Библиодень» с квестом «Родина моя — Россия», чтением стихов и интеллектуальными викторинами.