В Челябинске темой «Библионочи‑2025» станут «Свои герои»

К акции присоединятся четыре областные библиотеки

Темой Всероссийской акции «Библионочь» в этом году стали «Свои герои». Челябинские библиотеки присоединятся к празднику 26 апреля и превратятся в площадки памяти, сообщают в региональном Минкульте.

В 2025 году к «Библионочи» присоединятся четыре областные, а также крупные муниципальные и модельные библиотеки.

«Гостей ждут лекции, экскурсии, встречи с авторами и мастер-классы. А для маленьких читателей пройдут „Библиосумерки“», — поделился министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

В областной детской библиотеке Маяковского проведут интеллектуальную игру по теме «Уральский добровольческий танковый корпус», концерт Челябинской филармонии «Пусть всегда будет солнце» и спектакль для всей семьи.

В Публичке можно будет написать роман о героях России, провести параллели между защитниками прошлых лет и настоящего, услышать истории героев-земляков. Эпиграфом к программе станет стихотворение Роберта Рождественского «Все начинается с любви».

Библиотека «Точки удивления» на один вечер превратится в стилизованный «Поезд Победы». Каждый кабинет украсят в виде тематического вагона. А в инклюзивном сквере на пересечении улиц Труда и Володарского развернутся полевая кухня и выставка боевого снаряжения. Здесь же проведут мастер-класс по фланкировке.

Областная библиотека для молодежи приглашает на военно-приключенческий квест. Гости смогут собрать автомат, изготовить георгиевский орден и разгадать «Код Героя».

Возрастное ограничение 12+.