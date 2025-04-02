Гоняются за Крапивиным: какие книги читают дети в Челябинской области

О предпочтениях юных читателей мы узнали у букиниста и работника библиотеки

2 апреля — Всемирный день детской книги. И, как выяснилось, интерес к чтению у юных читателей не угасает. Корреспондент ИА «Первое областное» поговорил с Любовью Пономаревой, методистом Центральной библиотеки села Долгодеревенского, и узнали о современных детских литературных предпочтениях. А также обратились к челябинским букинистам за интересными наблюдениями.

Оказывается, современные дети, как и их родители, любят фантастические миры, приключения и загадки. «Гарри Поттер» Джоан Роулинг — вне конкуренции, а «Дневник слабака» Джеффа Кинни и «Дети Лавкрафта» захватывают читателей загадками и путешествиями. Графические романы, включая адаптации классики, такие как «Маленький принц» в формате комикса, набирают популярность. Научная фантастика, например «Космос внутри нас» Анны Кольцовой, отражает растущий интерес к науке. Детективы и загадки, представленные, например, «Эректусом» Олега Роя и «Тайной семи часов» Светланы Кривошлыковой, привлекают юных сыщиков. Реалистичная литература, включая «Хорошего мальчика» Николая Назаркина, помогает детям понимать сложные социальные вопросы. Юмористические книги, такие как «Пако и Магдалена» Сергея Седова и даже классика вроде «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома, всегда актуальны. Сборники рассказов, например «Страшилки» Марины Бабанской, и серии книг, подобные «Хроникам Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса, позволяют детям погрузиться в увлекательные истории. Переосмысление классических сказок и мифов тоже остается популярным.





Но вот что интересно: по словам челябинских букинистов, спрос на детские книги остается стабильно высоким на протяжении многих лет. В букинистических магазинах постоянно ищут редкие издания, книги с красивыми иллюстрациями, а также те, которые сами покупатели читали в детстве и хотят передать эту любовь к чтению своим детям. Это настоящая ностальгия по книгам, которые формировали их собственное детство.





Самые старые книги, которые можно найти у букинистов, — это издания Детгиза. Однако настоящие антикварные экземпляры встречаются редко, их чаще выставляют на продажу на «Авито» или специализированные антикварные магазины, где цены могут быть весьма высокими.





Среди популярных старых книг — издания с советами и правилами поведения для мальчиков и девочек, а также произведения Владислава Крапивина — культового уральского детского писателя, книги которого пользуются неизменным спросом. Букинисты отмечают, что выбор детских книг часто определяется именно иллюстрациями — яркие, запоминающиеся картинки привлекают маленьких читателей, и родители это прекрасно понимают.



