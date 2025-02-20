Челябинские букинисты рассказали малоизвестные факты о военной литературе

Книжная мода тоже циклична

Как известно, мода циклична: в 2024 году все начали вспоминать и носить одежду в стиле 2000-х. Оказалось, что с литературой примерно такая же история, только книги перечитывают примерно раз в 100 лет. Об этом журналисту ИА «Первое областное» рассказали букинисты из Челябинска.





Например, во время Великой Отечественной войны среди читателей была актуальна литература, посвященная Отечественной войне 1812 года.

«В годы войны стали издавать больше литературы, посвященной Отечественной войне 1812 года. Победа над Наполеоном, Тарле про Кутузова писал, „Нашествие Наполеона на Россию и его изгнание“ — все это выпускалось в 1943—1944-х годах. Или вот я вам Багратиона показывал книгу 1945 года. Соответственно, эта тема была на тот момент актуальна», — рассказывает букинист Антон Зубков.







В нынешнее время читатели обращаются к литературе времен Великой Отечественной войны, хотя, отмечают букинисты, такие книги пользуются большей популярностью после Дня Победы. Связано это с тем, что в этот период читателю все таблоиды, реклама, статьи напоминают о великих подвигах.

«Пройдет праздник, люди посмотрят программы, пройдут по площади, паркам, посмотрят фильм, а окажется, что он снят по книге. Например, „А зори здесь тихие“ или „Горячий снег“», — говорит Татьяна Зубкова.





Семья Зубковых рассказала еще один интересный факт, напрямую связанный с книгами в Челябинске.

«Недавно встретила информацию, что библиотеку нашу Публичную хотели переименовать в библиотеку имени Лермонтова. И были уже подготовлены бумаги, но началась война, и этого не сделали. Была подготовлена бумага, оставалось ее только подписать», — поделилась Татьяна Зубкова.





Публичку, кстати, позже хотели сделать зданием-гигантом. Ранее ИА «Первое областное» писало, как архитектор Николай Семейкин готовил проект провокационного здания высотой в три областные библиотеки.