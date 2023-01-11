Уличный музыкант из Магнитогорска выступит на шоу «Голос. Дети» 13 января

11-летний Шандор Силантьев набирает миллионы просмотров в популярной соцсети

Молодой уличный музыкант Шандор Силантьев из Магнитогорска стал участником шоу «Голос. Дети» на Первом канале. 11-летний певец до этого выступал на улицах родного города — в парках и скверах, параллельно снимал видео для соцсетей, где набирал миллионы просмотров. Об участии в «Голосе» Шандор рассказал в своем аккаунте ВКонтакте.



В своих видео молодой певец перепевает современные популярные песни, иногда он выступает перед публикой вместе с отцом. Магнитогорец уже прошел все этапы кастинга, съемки шоу прошли зимой 2023 года.

Кресла наставников в 10 сезоне телепроекта занимают Баста, Егор Крид и певица МакSим. Ведущей передачи стала Яна Чурикова, бывший генеральный директор MTV Russia.

Шандор выступит перед наставниками 13 января в 21:45 в эфире Первого канала.