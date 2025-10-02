В Челябинске первый и единственный раз дали спектакль «Шесть монологов театра»

Постановка стала одним большим поздравлением Молодежному театру

Челябинский Молодежный театр отметил юбилей, 60-летие. В честь этого актеры подготовили спектакль-сюрприз под названием «Шесть монологов театра»: в нем Молодежному подарили голос и представили его в разных образах, соответствующих разным десятилетиям жизни. Больше постановку ни разу не покажут — она станет секретом артистов, работников и главных друзей театра. Но корреспондент ИА «Первое областное», побывавший на празднике, готов поделиться, каким поздравлением удивляли актеры.





«Шесть монологов театра» — это некое погружение в историю театра. Каждую эпоху представляет определенный актер, он рассказывает о победах и неудачах, затянувшихся ремонтах и ярких гастролях, экспериментах режиссеров и постоянно заполненном зрительном зале. А еще кусочки спектакля прерывались на поздравления, например письмо от губернатора Челябинской области Алексея Текслера:

«За прошедшие 60 лет театр стал неотъемлемой частью культурного пространства Южного Урала, при этом сохранив свои отличительные черты. Ваш творческий коллектив органично сочетает лучшие сценические традиции предшественников и новаторские приемы, регулярно радует своих поклонников известными спектаклями и яркими премьерами. Молодежный театр служит примером того, как искусство может быть созвучно времени и духовным запросам зрителей».

Время в спектакле как бы шло вспять. Вот Молодежному 60 лет, он радуется тому, каким он стал, и надеется, что в будущем у него будет еще больше молодых и взрослых зрителей. А вот мы переносимся в десятилетие с 2005 по 2015 год, когда театр искал для себя новое амплуа и неожиданно решил стать поющим и танцующим. И так, шаг за шагом, мы рассматриваем все этапы взросления (или омоложения?) театра.





«Очень многое преодолел Молодежный театр и к своему 60-летию подошел в прекрасной форме. Сегодня палитра спектаклей, репертуарная линейка театра, заполнена от и до, есть практически все жанры и работы на любой возраст. И конечно, кажется закономерным, что на своем таком взлете, который подошел к 60-летию, Молодежному театру досталась „Золотая маска“», — отметил министр культуры региона Алексей Бетехтин.

Кстати, артистам и работникам во время спектакля вручили благодарности от руководства региона и города.





Чем же закончилась постановка-поздравление? Конечно же, словами любви и благодарности от актеров. Они признавались в любви театру, желали ему еще больше влюбленной публики, талантливых артистов и, конечно, долголетия. Ведь на этом история Молодежного не заканчивается.