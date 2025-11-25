Омский ТЮЗ поддержал Челябинск в борьбе за звание культурной столицы — 2027

Артисты выразили восхищение городом

Коллектив Омского театра юного зрителя публично поддержал Челябинск в конкурсе на звание «Культурная столица России — 2027». Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Челябинской области.

Артисты выразили восхищение высоким уровнем культурной жизни города и заявили, что с удовольствием готовы передать ему эстафету. Напомним, в 2026 году этот статус будет у Омска.

Итоги голосования за культурную столицу 2027 года подведут 14 декабря в Москве. Отдать свой голос за Челябинск на портале «Госуслуги» можно до 6 декабря.

Сейчас областная столица на втором месте, ее опережает главный соперник — Новосибирск, сообщает gorsite.ru.