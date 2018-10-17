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/ Итальянский солист «Богемы» поделился секретом звучного голоса

Итальянский солист «Богемы» поделился секретом звучного голоса

Столичную постановку представят 17 и 18 октября.
сегодня в 18:20
  |  Культура

Оперу «Богема», написанную в XIX веке Джакомо Пуччини, увидят челябинцы уже сегодня, 17 октября. Ее особенность в том, что на сцене выступают артисты Большого театра. Солист, Маттео Липпи, приехал на Южный Урал прямиком из Италии. Он рассказал, что перепады температуры не стали большой проблемой. Гораздо сложнее было вынести перелет.

Полет для меня самая большая проблема, потому что во время него голос немного меняется, мышцы расслабляются, не так быстро отвечают. Мне помогает дышать над горячей водой, паром. Я стараюсь не спать слишком много, потому что иначе мне нужно больше времени, чтобы проснуться. Даже если я буду усталый, я смогу энергично исполнить свою роль. — рассказал сайту «Первый областной» Маттео Липпи.

Также итальянский оперный певец рассказал, что роль в «Богеме» его первая. Она же была творческим дебютом. А спектакль, поставленный в Большом, — эталон постановок Пуччини.

Думаю, вы счастливчики, потому что в этой версии есть настоящая атмосфера, которая очень близка к тому, что создавал Пуччини. Он писал обо всем, давал подробные указания, как ставить оперу. И эта версия очень близка к оригиналу. Это моя любимая роль, первая, которую я исполнил в своей жизни, и мне очень нравится персонаж, потому что он поэт, он мечтает о любви. — продолжил Маттео Липпи.

Напомним, что показ «Богемы» проходит 17 и 18 октября в Театре оперы и балета имени Глинки. В следующем году челябинские артисты везут свои постановки в Москву, чтобы представить в Большом.

Опера «Богема» останется в репертуаре челябинской труппы, а декорации, костюмы и другой реквизит подарит Большой театр. Раньше такого не делали.

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