/ Декорации и костюмы Большого театра подарят челябинской опере

Три фуры с реквизитом выдвинулись из Москвы на Южный Урал.

Уже через неделю челябинский зритель сможет, не выезжая за пределы города, посмотреть московскую оперу. Труппа Большого театра — 200 человек — готовится к масштабным гастролям со спектаклем «Богема». В Челябинск привезут декорации и костюмы. Монтировать сцену будут 14 октября, а на следующий день дадут старт репетициям.

Гастроли столичной труппы стали возможны благодаря подписанному в прошлом году соглашению о сотрудничестве между губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и директором Большого театра Владимиром Уриным. Челябинская область стала первой, договорившейся о долговременном сотрудничестве с главным театром страны. Приезд столичной труппы пройдет в рамках программы «Большие гастроли» Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры Российской Федерации. Кроме того, для сотрудников челябинского театра были организованы мастер-классы по балету, вокалу. Художник по свету и специалист пошивочного цеха нашего театра прошли стажировку в Москве. — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Южноуральские артисты выйдут на сцену с московскими исполнителями. Хор мальчиков представит Детская школа вокального искусства под руководством заслуженного артиста России Бориса Каплуна. Сценический оркестр также будет состоять из челябинских артистов.

Такой опыт очень пригодится, ведь уже в апреле 2019 года оперная труппа Челябинского театра представит свою версию «Богемы» зрителю. Использоваться будут декорации и костюмы Большого. Их подарят южноуральским коллегам. Реквизита так много, что его везут на трех фурах.

Челябинская труппа будет блистать на сцене Большого театра уже следующим летом. На Новой сцене артисты представят оперу «Риголетто», премьеру сезона, и балеты «Кармина Бурана» и «Пахита».