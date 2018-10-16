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/ Выступить на челябинской сцене готовятся актеры Большого театра

Выступить на челябинской сцене готовятся актеры Большого театра

Московскую «Богему» зрители увидят 17 и 18 октября.
сегодня в 09:08
  |  Культура

Декорации оперы «Богема» прибыли в Челябинск. На сцене театра имени Глинки ее представит труппа Большого. Для Челябинска это событие уникальное, ведь один из главных театров страны не выезжал из столицы около 10 лет.

Об этих гастролях с руководством Большого театра договорился губернатор Борис Дубровский. Соглашение подписали в прошлом ноябре в Москве. Первым делом столичные специалисты приезжали в Челябинск, чтобы осмотреть сцену оперного, и понять, сможет ли наш театр вместить все декорации московского.

Сейчас Машины параллельно разгружаются, после чего мы начнём развеску мягкой декорации нашей для спектакля «Богема». Потом, когда всё развесим и оснастим, будем собирать жесткую декорацию, всё это адаптировать, компоновать. — рассказал «Первому областному» старший мастер сцены Большого театра Максим Крупенников.

А поработать есть над чем. Один только вес привезенных декораций — почти 11 тонн. Костюмы, свет, мебель и оборудование доставили на четырех фурах. Сцену фактически создают заново, меняют даже кулисы. Самая большая декорация — задняя стена сцены. После монтажа ее вес составит более 500 килограммов. Закончить все работы нужно до завтра. Чтобы приступить к репетициям. Подготовить нужно и костюмы. Их привезли еще в одной фуре — четвертой. В ней — сотни рубашек, брюк и шляп. Одной только обуви больше полутора сотен пар.

Мы надеемся, что все пройдет хорошо, после этого декорации уезжают на машинах в Большой театр, то есть свет, техника. А все остальное, декорации мягкие, жесткие декорации, костюмы, — они остаются. И уже в апреле месяце мы покажем свою премьеру с этими декорациями. — поделился с «Первым областным» директор челябинского театра оперы и балета им. М. И. Глинки Владимир Досаев.

А в следующем году южноуральская труппа нанесет ответный визит. В столице покажут балеты «Риголетто», «Пахита» и «Кармина Бурана». А московскую «Богему» челябинский зритель увидит 17 и 18 октября.

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Выступить на челябинской сцене готовятся актеры Большого театра
  
сегодня в 09:08
Выступить на челябинской сцене готовятся актеры Большого театра
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