/ Солисты Большого театра исполнят оперу «Богема» в Челябинске

Артистов ждут на гастролях в середине октября.

Труппа Большого театра под руководством дирижера Павла Клиничева отправляется в Челябинск. Артисты на южноуральской сцене представят оперу «Богема» Джакомо Пуччини. Уже известно, кто исполнит главную партию. Сменять друг друга в дни гастролей будут два артиста.

17 октября в партии Рудольфа выступит Маттео Липпи. Артист участвовал во многих вокальных конкурсах. Вместе с Маттео Липпи в спектакле выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов Анна Нечаева, Алуда Тодуа, Анастасия Сорокина, народный артист России Александр Науменко и др. На следующий день главную партию исполнит заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Алексей Татаринцев. Тенор неоднократно принимал участие в международных фестивалях в Германии, Франции, Бельгии, Швейцарии, Японии. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе театра оперы и балета имени Глинки.

Гастроли состоятся 17 и 18 октября.

Отметим, что о важности приезда артистов Большого театра в прошлом году говорил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Тогда он сообщил, что в сотрудничестве с главным театром страны появится большое количество мастер-классов и образовательных программ, а самое главное — что высокое искусство станет доступнее для челябинского зрителя.