Тридцать хиросим: вспоминаем самое важное о Челябинском метеорите

Космическому гостю исполнилось 10 лет

Десятилетие Челябинского метеорита подкралось незаметно. Кажется, совсем недавно мы обычным пятничным утром дивились непонятной вспышке за окном и старались не поддаться панике, когда дома сотрясались от слегка запоздавшего грохота взрывной волны. Те события оставили неизгладимый след не только в памяти — многим о них напоминают шрамы, оставленные разбитыми стеклами. Между тем уже подросло поколение челябинцев, знающих о метеорите только по рассказам взрослых. Редакция ИА «Первое областное» собрала самые главные факты о Челябинском метеорите. Некоторые из них могли за годы стереться из памяти, о других кто-то, возможно, вообще не знал.

Быстрее пули

Метеорит взорвался в Челябинском небе 15 февраля 2013 года примерно в 9:20 утра. Точнее, это был не метеорит, а небольшой астероид диаметром около 20 метров и весом 13 тысяч тонн. Метеоритом он стал чуть позже, когда тысячами больших и маленьких фрагментов высыпался на обширной территории от ближайших пригородов Челябинска до Чебаркуля.

Астероид вошел в атмосферу Земли на скорости 19 км/с (в десять раз быстрее пули) и взорвался на высоте 27—30 км. Ударная волна дважды обогнула планету, энергия взрыва составила 500 килотонн в тротиловом эквиваленте, что соответствует 30 атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму. Конспирологи до сих пор не верят, что астероид (в сущности, большой камень) мог взорваться с такой силой, и утверждают, что это была сбитая ПВО ракета. Ученые парируют: ни одна обычная взрывчатка не может так мощно бахнуть, а ядерный взрыв сопровождается ионизирующим излучением, которого не было.

Взрывная волна выбила в Челябинске тысячи окон и обрушила стену на Цинковом заводе. Пострадали 1,5 тыс. человек, но, к счастью, никто не погиб. Челябинску крупно повезло: астероид вошел в атмосферу под углом менее 20° к горизонту и поэтому разрушился высоко. Если бы он упал под более вероятным углом 45° или вертикально, то ущерб был бы куда серьезнее. Кстати, через несколько дней в статье «Википедии» о Челябинске ненадолго появилась строчка «15.02.13 уничтожен метеоритом, восстановлению не подлежит». Вполне вероятная судьба, окажись метеорит не таким добрым.

Метеоритная лихорадка

В селе Еманжелинка, поселках Депутатском, Березняки и других населенных пунктах вдоль траектории полета прошел настоящий метеоритный дождь. Оплавленные камушки собирали на дорогах, крышах домов, огородах. Метеориты падали через каждые несколько метров, отдельные экземпляры были размером с кулак. На некоторое время местных жителей охватила метеоритная лихорадка, ученые едва успевали подбирать остатки для науки. Геолог Олег Джумаев вспоминал, что в 2013 году ему на экспертизу приносили целые россыпи метеоритов. А один из местных жителей, продававший найденное за границу, купил на вырученные деньги новенький «Лэнд-Крузер».

Ученые довольно быстро определили, что упавший в Челябинской области метеорит относится к обыкновенным хондритам — самому распространенному классу каменных метеоритов. Он состоит в основном из силикатных и сульфидных минералов с небольшими добавками железа и никеля. Благодаря присутствию железа мелкие метеориты позднее выуживали из озера Чебаркуль привязанными к удочкам магнитами.

Метеорит оказался ровесником Солнечной системы — ему 4,56 млрд лет. Именно из таких строительных блоков когда-то создавалась Земля и другие планеты. Установлено, что за время своей жизни будущий Челябинский метеорит пережил не менее дюжины столкновений с другими астероидами между 300 млн и 27 млн лет назад. После одного из таких ударов он откололся от родительского тела и отправился в самостоятельное путешествие к Земле.

Пепел и алмаз

После падения Челябинского метеорита впервые в истории была собрана метеоритная пыль. Сначала ее обнаружили высоко в атмосфере с помощью спутников. Некоторые ученые считают, что именно из-за пыли летом 2013 года на Южном Урале по ночам видели необычайно яркие серебристые облака. Часть пыли села на землю, и челябинские ученые смогли ее собрать, вытопив из снега. Для науки метеоритная пыль оказалась едва ли не ценнее самих фрагментов. В ней нашли базальтовые нити, как те, что образуются при извержениях вулканов. Но самое интересное удалось разглядеть лишь через несколько лет: в пыли нашлись ранее неизвестные кристаллы углерода, напоминающие алмазы.

Самый крупный фрагмент метеорита рухнул в озеро Чебаркуль, проделав во льду восьмиметровую полынью. Водолазная экспедиция по его поискам длилась два месяца. Поначалу на поверхность поднимали небольшие куски, самый крупный из которых весил 5 кг. Возникли сомнения, что большой метеорит вообще существует или что его получится найти и поднять. Однако 16 октября 2013 года водолазы вытащили на берег фрагмент размером 88×66×62 см и весом около 600 кг. При подъеме он раскололся на три части. Самый крупный кусок весом в полтонны сегодня выставлен в Историческом музее Южного Урала.



Журналисты медиахолдинга «Первый областной» к годовщине падения метеорита сняли фильм «Челябинский метеорит. Новая тайна». Смотрите его сегодня в 20:30 на телеканале ОТВ и на сайте 1obl.tv.