Разрушенный фонтан в челябинском сквере «Сад камней» превратят в арт‑объект

Идея в том, чтобы представить его как сооружение инопланетных цивилизаций

В сквере «Сад камней» решили облагородить разрушенный фонтан. Сейчас вокруг него идет подготовка к Фестивалю песчаных скульптур, информационным спонсором которого выступает медиахолдинг «Первый областной». Фонтан тоже станет частью фестиваля и поэтому его почистят от мусора и превратят в арт-объект.



«Это очень интересное строение, оно потрясающе выглядит с высоты птичьего полета, и мы хотим это обыграть: превратить в заброшенное сооружение, оставленное неизвестной цивилизацией — например жителями Атлантиды. Это будет космический арт-объект, с элементами фантасмагории. Неизвестно, для чего жители Атлантиды строили его, но выглядит он завораживающе»,

— рассказала ландшафтный архитектор Любовь Новикова, занимающаяся подготовкой фонтана к фестивалю.

«Космический» эффект создадут за счет установленных на фонтане кристаллов-эрклез, железных элементов и зелени — фонтан украсят мхом, цветами и злаковыми растениями. Эскиз фонтана предоставило управление культуры администрации Челябинска. Средства на создание арт-объекта заложены в тендер на проведение Фестиваля песчаных скульптур. Как сообщила Любовь Новикова, на реализацию проекта выделили порядка 650 тысяч рублей.





Напомним, что сквер «Сад камней» с фонтанами был построен к 1986 году к 250-летию Челябинска. Но грянула перестройка и место быстро пришло в запустение — вандалы оторвали мраморные плиты, фонтан отключили и от него остались только бетонные глыбы, усыпанные мусором.

В таком виде фонтан простоял больше двадцати лет. Отреставрировать его и подключить к водопроводной системе уже практически невозможно.

Так фонтан выглядел в конце 1980-х. Источник фото: chelchel-ru.livejournal.com



«От фонтана осталось только бетонное основание. Подвести его к существующей водопроводной системе уже нереально, это что-то из области фантастики. Поэтому есть два варианта: либо снести его, либо обыграть и превратить в арт-объект»,

— объяснила ландшафтный архитектор Любовь Новикова.

Арт-объект будет готов уже к концу июня 2021 года.