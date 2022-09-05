В центре Челябинска закрылся ресторан «Есть повод»

Весной бизнес выставляли на продажу

В Челябинске прекратил работу ресторан «Есть повод» на проспекте Ленина, 74. Объявление об этом появилось в соцсетях заведения в первых числах сентября.



«Благодарим каждого гостя нашего ресторана — нам с вами было очень хорошо! Мы закрылись. Будем всегда с теплотой вспоминать время, проведенное с вами», — написано в сообщении.

Рестораном руководила Ирина Подпятникова, супруга директора агентства «А1 Недвижимость» Степана Подпятникова. Весной 2022 года пара планировала продать бизнес за 4 миллиона рублей — со всем оборудованием, мебелью и посудой.

«В семье лучше, когда девушка следит за домом, а мужчина — за финансами. Тогда образуется полная гармония. Но мы этот бизнес любим, он у нас рабочий, и мы его продаем только в хорошие руки. Хотелось бы, чтобы новый владелец сохранил культуру ресторана и тех людей, кто там сейчас работает»,— объяснил причину продажи Степан Подпятников журналисту bfm74.ru.

Удалось ли найти покупателя, на данный момент неизвестно — в ресторане не берут трубку, а с «Авито» объявление убрали. Всего месяц назад в заведении обновляли меню, а до этого в ресторане действовала скидка 30%.



Напомним, что ресторан «Есть повод» проработал больше двух лет. Открывалось заведение в разгар пандемии коронавируса.