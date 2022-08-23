В Челябинске открыли обновленный бар Greenery

Ресторан Татьяны Мизюриной переехал в ЖК «Манхэттен»

В Челябинске в техническом режиме запустили обновленный бар Greenery. Заведение переехало с улицы Цвиллинга на Труда, 176. Персонал в ресторане тот же, а вот интерьер и меню сильно изменились.



Переехать решили, так как на новой площадке больше места. Ремонт на Труда продолжался полгода. Владелица ресторана Татьяна Мизюрина (она же владелица Envy и Boris Bar) отмечает, что в новых условиях сложно было найти подходящее оборудование и мебель.

«Под санкции попало многое: от светильников до сантехники и оборудования на кухню. Мы просто не могли найти нужные товары в России. До сих пор ждем некоторые детали интерьера»,— рассказывает Татьяна Мизюрина.

В меню добавили около 15 новых позиций. За новинки отвечает повар из Санкт-Петербурга Павел Кипа, су-шеф ресторана Eclipse. В то же время штатный шеф-повар Greenery Тимур Набиев сохранил самые популярные позиции из старого меню: телячьи щечки, салат из хрустящих баклажанов, борщ и бургеры — сэт из трех бургеров на месте, мы уточнили.

Напомним, что через стенку от нового бара Greenery месяц назад открылся мясной ресторан «Гриль Хаус». Еще на первой линии ЖК «Манхэттен» работают рестораны Tortillas & Grill и Sketch.