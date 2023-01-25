Российский фильм попал в номинанты на «Оскар»

Жюри престижной кинопремии объявило список участников

Минувшей ночью в Лос-Анджелесе объявили номинантов 95-й кинопремии «Оскар». В категории документальных короткометражек оказался российско-британский фильм «Выход» Максима и Евгении Арбугаевых.



Фильм, снятый якутскими режиссерами, рассказывает об экологической катастрофе Чукотки и арктического побережья. Камера наблюдает за ученым-отшельником Максимом Чакилевым, который живет в глухой избушке на берегу моря. Видит, как близ хлипкой лачуги в одну ночь вдруг появляются тысячи моржей, как устраивают бойню. Как биолог выгоняет шваброй наглецов, которые ломятся в дверь. А потом ученый бесстрастно фиксирует последствия этого побоища и называет его причины.



25 минут из жизни северной жестокой природы, записанные на пленку, уже получили ряд наград российских и зарубежных фестивалей. Теперь же «Выход» попал в список номинантов (там еще 14 фильмов) и будет бороться за голоса жюри.



Добавим, что в списке номинантов на «Оскар» — главные кинопремьеры года. На звание лучшего фильма претендует новый «Аватар», военная драма «На Западном фронте без перемен», боевик «Топ Ган: Мэверик», «Треугольник печали», который официально показали в России.



Фантастический фильм «Все везде и сразу» стал лидером по количеству попаданий в разные списки. У комедии Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта («Человек — швейцарский нож») сразу 11 номинаций, включая «лучший фильм», «лучшую режиссуру», «оригинальный сценарий» и «лучшую женскую роль».



Итоги премии будут подведены в ночь с 12 на 13 марта.