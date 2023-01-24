В Челябинске устроят экскурсию в сокровищницу публичной библиотеки

Посетителям покажут книги времен царской России

В Челябинской областной универсальной научной библиотеке на два дня откроют для посещения отдел редких книг. 25 и 26 января состоится экскурсия для всех, кто захочет увидеть тома из библиотеки царской семьи, издания в бетонной обложке, фолианты, отделанные позолотой.



Сотрудники библиотеки расскажут, как определяют тип бумаги, реставрируют и оцифровывают книги. Посетителям предложат самим найти штамп библиотеки царской семьи и предположить, какая бумага сделана из ткани. Книги старые и хрупкие, поэтому все как в музее — только смотреть, но руками не трогать. Листать и показывать тома будет экскурсовод.

Вход на экскурсию свободный, посетителей принимают 25 и 26 января с 15:00 до 17:30. Запись в паблике Челябинской областной научной библиотеки «ВКонтакте». 6+