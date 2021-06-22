Фестиваль «Сабантуй» в Троицке отменен

Он был последним в списке сабантуев Челябинской области

10 июля в Троицке должен был состояться «Сабантуй». Национальный фестиваль планировали провести на следующий день после главного мусульманского форума области, «Расулевских чтений». Однако ухудшение эпидемиологической обстановки в регионе вынуждает власти отменять массовые мероприятия на свежем воздухе, в том числе и Троицкий «Сабантуй». Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. При этом сами «Расулевские чтения» состоятся, там даже ждут потомка пророка Мухаммада.

Троицкий фестиваль был последним в череде сабантуев Челябинской области. Ранее уже были отменены праздники в парках Челябинска, а также в Магнитогорске, Аргаяшском районе и Трехгорном. Традиционные татарские праздники успели провести в Верхнем Уфалее, Миассе и Нязепетровском районе.