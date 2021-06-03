Пьесу Игоря Витренко «Я танцую как дебил» в Челябинском Молодежном театре поставят первыми в стране. Авторы называют жанр спектакля — «флекс», что означает ритмичные движения под музыку, некий танец с не вполне оформленным рисунком.
Что нам известно о спектакле до премьеры?
Пьесу Витренко читали в Молодежном театре в декабре. Автор читку видел, остался доволен и по просьбе режиссера дописал одну сцену.
Актеры танцуют, и очень много. Собственно, это понятно из названия. Для этого главный режиссер Иван Миневцев (он же и режиссер спектакля) пригласил хореографа Екатерину Казанцеву, известную под ником Katarina Ebony, — единственного в Челябинске профессионала в танцевальном стиле Vogue.
Стиль Vogue — это подражание походке моделей по подиуму, и придумали его от скуки заключенные американских тюрем в 1980-х.
Главный герой спектакля — прикольный фриковатый парень, который не стесняется своей фриковатости.
Режиссеру Ивану Миневцеву больше всего дорога в этой постановке мысль о свободе самовыражения и о праве каждого быть самим собой.
Завтра, 4 июня, — премьера спектакля. Мы обязательно побываем там и расскажем свои впечатления.
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