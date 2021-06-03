«Я танцую как дебил». Премьера в Челябинском Молодежном театре

4, 5 и 25 июня на малой сцене Челябинского Молодежного театра — спектакль Ивана Миневцева «Я танцую как дебил» по пьесе Игоря Витренко

Пьесу Игоря Витренко «Я танцую как дебил» в Челябинском Молодежном театре поставят первыми в стране. Авторы называют жанр спектакля — «флекс», что означает ритмичные движения под музыку, некий танец с не вполне оформленным рисунком.



Что нам известно о спектакле до премьеры?



Пьесу Витренко читали в Молодежном театре в декабре. Автор читку видел, остался доволен и по просьбе режиссера дописал одну сцену.



Актеры танцуют, и очень много. Собственно, это понятно из названия. Для этого главный режиссер Иван Миневцев (он же и режиссер спектакля) пригласил хореографа Екатерину Казанцеву, известную под ником Katarina Ebony, — единственного в Челябинске профессионала в танцевальном стиле Vogue.



Стиль Vogue — это подражание походке моделей по подиуму, и придумали его от скуки заключенные американских тюрем в 1980-х.



Главный герой спектакля — прикольный фриковатый парень, который не стесняется своей фриковатости.



Режиссеру Ивану Миневцеву больше всего дорога в этой постановке мысль о свободе самовыражения и о праве каждого быть самим собой.



Завтра, 4 июня, — премьера спектакля. Мы обязательно побываем там и расскажем свои впечатления.

