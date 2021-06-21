Свердловская область из-за COVID-19 отменяет фестиваль Ural Music Night, намеченный на ближайшую пятницу, 25 июня. Кроме того, в Екатеринбурге сворачивают работу фан-зоны ЕВРО-2020, рекомендовано отменить и выпускные вечера. Об этом в своем «Инстаграме» объявил сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Завтра решение должно быть принято Региональным штабом по борьбе с коронавирусом.
«Система здравоохранения прошла через мощнейшие перегрузки. И на этом фоне я сегодня вижу, что люди стали забывать про главные меры безопасности. Перестали заботиться о себе и об окружающих. Я сегодня поручил возобновить активную работу контрольных групп, которые будут проверять соблюдение мер безопасности в регионе. Да, прививочная кампания у нас идет. Но маска по-прежнему остается самым первым барьером. Помните об этом!» — говорится в заявлении Куйвашева.
На фестиваль «Ночь музыки — 2021» должны были приехать «Каста», Леонид Агутин, Вадим Самойлов. Еще два дня назад власти Екатеринбурга говорили о введении обязательной регистрации на мероприятия фестиваля. На официальной странице Ural Music пока сообщений об отмене нет.
В Челябинской области из-за роста заражений коронавирусной инфекцией на прошлой неделе отменены самые массовые фестивали лета — Бажовский и Ильменский. Полный (и постоянно обновляемый) список отмененных мероприятий — тут.
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