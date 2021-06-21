В Екатеринбурге отменен фестиваль Ural Music Night

«Ночь музыки в Екатеринбурге — 2021», которая должна была состояться 25 июня, отменена из-за угрозы эпидемии коронавируса

«Система здравоохранения прошла через мощнейшие перегрузки. И на этом фоне я сегодня вижу, что люди стали забывать про главные меры безопасности. Перестали заботиться о себе и об окружающих. Я сегодня поручил возобновить активную работу контрольных групп, которые будут проверять соблюдение мер безопасности в регионе. Да, прививочная кампания у нас идет. Но маска по-прежнему остается самым первым барьером. Помните об этом!» — говорится в заявлении Куйвашева.