Рэпер L’One выступит на закрытии «Российской студвесны» в Челябинске

Главные хиты исполнителя — «Все танцуют локтями», «Время первых» и «Понедельник»

7 июня на ледовой арене «Трактор» состоится концерт рэп-исполнителя L’One. Билетов в продаже нет. L’One — хедлайнер церемонии закрытия фестиваля «Российская студенческая весна», вход только по пригласительным.



Рэпер L’One (настоящее имя — Леван Горозия) больше десяти лет работает на российской сцене. Леван вырос в Якутии, в школе много занимался баскетболом, но из-за травмы оставил спорт, увлекся хип-хопом и переехал в Москву. С первым своим проектом Marselle попал на «МузТВ» и несколько лет спустя занялся сольной карьерой, стал участником лейбла Black Star Inc.

Самые популярные хиты L’One — «Все танцуют локтями», «Время первых», «Хоккеисты», «Понедельник». Рэпер много работал с Тимати, а также записывал песни вместе с Бастой, Леонидом Агутиным, Елкой и Monatik.

L’One не единственный хедлайнер фестиваля «Российская студенческая весна» в Челябинске. На открытии выступила Клава Кока, 6 июня в городском саду Пушкина пел Иван Дмитриенко — автор песни «Ты — Венера, я — Юпитер».

Напомним, что «Российская студенческая весна» — фестиваль для колледжей и техникумов. Мероприятие впервые прошло в России. На финал в Челябинск приехали сотни студентов со всей страны.