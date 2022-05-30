Челябинск примет первый фестиваль «Весна студенческая» для учащихся ссузов

На пять дней город станет столицей молодежного творчества

В 2022 году исполняется 30 лет всероссийскому фестивалю «Российская студенческая весна». Все это время студенты вузов и ссузов состязались на равных. Однако в этом году организаторы заявили, что техникумы и колледжи будут соревноваться отдельно. Для них проведут специальный фестиваль с таким же названием. А примет его Челябинск.

Почему «Студенческую весну» разделили и чем порадует зрителей новорожденный конкурс, организаторы рассказали 30 мая во время пресс-конференции в московском пресс-центре ТАСС.

«Поэтому мы меняем подход и впервые проводим специализированный фестиваль для студентов СПО, чтобы как можно больше людей могли попробовать себя в творчестве. И уже через несколько дней мы ждем в Челябинске почти две тысячи студентов техникум и колледжей из 70 регионов России»,

— пояснил позицию организаторов председатель «Российского Союза Молодежи» Павел Красноруцкий.

Организаторы подсчитали, что армия учащихся ссузов гораздо больше, чем студентов вузов. Например, в прошлом году вузы России приняли на учебу около 800 тысяч студентов, а средние профессиональные учреждения — больше 1 млн 200 тысяч ребят. При этом в силу различных причин делегации «Весны студенческой» из год в год состоят в основном из студентов вузов.

Также на фестивале ждут делегации ДНР и ЛНР. Учащиеся из Донбасса также смогут участвовать в творческих конкурсах.

Номинации «Весны студенческой» среди учащихся ссузов полностью повторяют направления «материнского» фестиваля. Обладатель гран-при в каждой из номинаций получит по 100 тысяч рублей, а победитель региональной программы (это сводное шоу делегации региона) — 250 тысяч рублей.

Торжественное открытие и закрытие фестиваля пройдут в ледовой арене «Трактор» 3 и 7 июня. Конкурсные выступления — на разных концертных площадках Челябинска. Но фестиваль обязательно выйдет на улицы, и стать участником большого праздника сможет каждый.

Городской сад имени Пушкина на эти дни превратится в фестивальный городок. Здесь пройдут творческие мастер-классы и внеконкурсные концерты, а вечерами организаторы обещают концерты молодых звезд. В воскресенье, 5 июня, в городском саду Пушкина хотят поставить рекорд одновременного пения в караоке. Ожидается, что в этой акции примут участие более трех тысяч человек.

На набережной Миасса в течение фестиваля будут работать две телестудии. Из одной в социальные сети будут транслировать встречи с интересными спикерами, а из другой — концертные номера. Сам конкурс также можно будет увидеть в онлайн трансляции в социальной сети «ВКонтакте» — организаторы обещают около 40 прямых эфиров.

Кстати, у каждой творческой площадки конкурса будет стоять фигура верблюда. Все они, по словам заместителя губернатора области Вадима Евдокимова, разрисованы под репродукции русских авангардистов.

«Челябинск имеет большой опыт проведения спортивных, культурных и молодежных мероприятий на самом высоком уровне. А в 2012-м году мы уже принимали юбилейную двадцатую „Весну студенческую“. В этом году она проходит у нас под девизом „Горы возможностей“. Это символ уникальной природы Челябинской области, которая вдохновляет на победу, на творчество. А также те перспективы, которые фестиваль открывает для его участников»,

— рассказал заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

По словам Евдокимова, Южный Урал приготовил гостям уникальную досуговую программу. Это пешие прогулки, походы в музеи (в том числе в исторический, где выставлен нашумевший метеорит), а также экскурсии на промышленные предприятия, известные по всей России. Также каждый гость получит на руки безлимитную транспортную карту и сможет бесплатно передвигаться на общественном транспорте по всему городу.

«А еще мы хотим заложить одну из первых традиций „Весны студенческой“ среди студентов СПО. Наши мастера из Златоуста изготовили переходящий кубок в технике златоустовской гравюры на стали. На закрытии фестиваля мы вручим его делегации города-победителя. На подставке кубке сделаем гравировку „Челябинск-2022“. А кто-то потом продолжит писать историю фестиваля»,

— замечает Вадим Евдокимов.

В программе творческого фестиваля предусмотрена деловая программа.

«В системе среднего профессионального образования обучается около 3,5 млн молодых людей по всей стране. Это основа любой экономики, так как СПО выпускает специалистов абсолютно по всем отраслям народного хозяйства. А сама система славится своим практической подготовкой человека труда»,

— подчеркнул важность техникумов и вузов директор Департамента государственной политики Министерства просвещения Российской Федерации Виктор Неумывакин.

На Южный Урал приедут около сотни директоров СПО. Они обсудят проблемы подготовки рабочих кадров, а также лучшие практики и перспективы ведения воспитательной работы.

«В Челябинской области одна из самых сильных систем СПО и студенческого движения, они заслуживают уважения»,

— заявил президент Союза директоров средних специальных учебных заведений России Виктор Демин.