Хедлайнером «Студенческой весны» в Челябинске стала Клава Кока

3 июня певица выступит на открытии фестиваля

В пятницу, 3 июня, в ледовой арене «Трактор» выступит певица и блогер Клава Кока. Она стала хедлайнером церемонии открытия ХХХ (I) «Российской студенческой весны». Приезд певицы организаторы до последнего держали в секрете.



Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) — российская певица и видеоблогер. Девушка пробовала себя в роли ведущей шоу «Орел и решка», занималась раскруткой своего YouTube-канала, а сейчас вплотную увлеклась музыкальной карьерой. Славу на российской сцене ей принесли хиты «Влюблена в МДК», «Зая», а потом трек «Мне пох», который Клава исполнила вместе с рэпером Моргенштерном.

Попасть на концерт смогут только участники «Российской студенческой весны», остальным предлагают посмотреть выступление певицы онлайн (трансляция будет в паблике 1obl.ru во «ВКонтакте»).

Напомним, что ХХХ (I) фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет в Челябинске с 3 по 7 июня. В программе много мероприятий, вход на которые будет свободным. Большая часть событий состоится 4, 5 и 6 июня в горсаду им. Пушкина.

4 июня здесь в 16:00 экстрим-шоу от профессиональных спортсменов, в 18:00 — спектакль-перформанс «Птицы», а в 20:00 — концерт группы «Филатов и Карась».

На площадке лектория «Молодость» проведут встречи для тех, кто хочет развивать свои личные проекты. 4 июня в 13:00 мастер-класс «Управление финансами для 20-летних», в 17:00 расскажут о грантах, а на следующий день в это же время мастер-класс «Как открыть творческий стартап с помощью государственной поддержки».

Многие мероприятия посвящены юмору: 4 июня в 14:00 на летней эстраде «PROкачай» шоу «Импровизация» от томской команды «Такие». В 17:00 на этой же площадке квиз «Мозгобйоня», а 6 июня в 17:00 Stand Up — баттл уральских комиков.



Расписание лекций, квизов и шоу от участников фестиваля — ниже.



