В Челябинске стартовал фестиваль «Российская студенческая весна»

В столицу Южного Урала съехались студенты из самых разных городов нашей страны

3 июня в Челябинске на ледовой арене «Трактор» стартовал фестиваль «Российская студенческая весна» для студентов колледжей и техникумов. Для прибывших из разных уголков России студентов организовали настоящий праздник, который завершился фейерверком. Самые яркие моменты фестиваля — в фоторепортаже ИА «Первое областное».

Началось мероприятие с танцевального шоу со световыми спецэффектами. На протяжении концерта зрителей радовали воздушные гимнасты и артисты в национальных костюмах.







На открытии фестиваля к гостям с приветственным словом обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

«Дорогие друзья, приветствую вас на Южном Урале, на „Студенческой весне“, на празднике молодости, энергии и творчества! Я рад и горд, что это происходит здесь, в Челябинске. Уверен, вы узнаете и полюбите наш город и область, вернетесь к себе домой и расскажете о нашем гостеприимстве. Уверен, ближайшие несколько дней будут по-настоящему молодежным праздником. Общайтесь, заводите знакомства, влюбляйтесь, дарите нам энергию и творчество!»— сказал Алексей Текслер.

Кроме того, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий зачитал на сцене приветствие от президента России Владимира Путина:

«Искренне рад, что в нынешнем году в фестивале впервые принимают участие студенты профессиональных образовательных организаций. Сегодня именно от вас, студентов ссузов, от вашего трудолюбия, стремления к новым знаниям и навыкам, к освоению современных компетенций — во многом зависит инновационное развитие национальной экономики, социальной сферы, а значит — благополучие всей страны. Желаю вам ярких, незабываемых впечатлений и всего наилучшего»,— говорилось в тексте.



