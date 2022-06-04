3 июня в Челябинске на ледовой арене «Трактор» стартовал фестиваль «Российская студенческая весна» для студентов колледжей и техникумов. Для прибывших из разных уголков России студентов организовали настоящий праздник, который завершился фейерверком. Самые яркие моменты фестиваля — в фоторепортаже ИА «Первое областное».
Началось мероприятие с танцевального шоу со световыми спецэффектами. На протяжении концерта зрителей радовали воздушные гимнасты и артисты в национальных костюмах.
«Дорогие друзья, приветствую вас на Южном Урале, на „Студенческой весне“, на празднике молодости, энергии и творчества! Я рад и горд, что это происходит здесь, в Челябинске. Уверен, вы узнаете и полюбите наш город и область, вернетесь к себе домой и расскажете о нашем гостеприимстве. Уверен, ближайшие несколько дней будут по-настоящему молодежным праздником. Общайтесь, заводите знакомства, влюбляйтесь, дарите нам энергию и творчество!»— сказал Алексей Текслер.
Кроме того, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий зачитал на сцене приветствие от президента России Владимира Путина:
«Искренне рад, что в нынешнем году в фестивале впервые принимают участие студенты профессиональных образовательных организаций. Сегодня именно от вас, студентов ссузов, от вашего трудолюбия, стремления к новым знаниям и навыкам, к освоению современных компетенций — во многом зависит инновационное развитие национальной экономики, социальной сферы, а значит — благополучие всей страны. Желаю вам ярких, незабываемых впечатлений и всего наилучшего»,— говорилось в тексте.
Увидеть поближе любимую исполнительницу было много желающих — у сцены образовалась настоящая давка. Те, кто не смог пробиться поближе, танцевали на трибунах.
Всего на открытии присутствовало более двух тысяч студентов.
Фестиваль «Российская студенческая весна» будет продолжаться на протяжении нескольких дней. Гостей ждет насыщенная программа.