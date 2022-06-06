В челябинском горсаду выступит автор песни «Ты Венера — я Юпитер»

Концерт Вани Дмитриенко состоится 6 июня

В понедельник в горсаду им. Пушкина выступит молодой вокалист из Красноярска Иван Дмитриенко. Самый известный хит артиста «Венера — Юпитер» — трек вышел в 2021 году и сразу занял первые строчки стриминговых чартов.



Ване Дмитриенко всего 16 лет, у него нет музыкального образования, но он умеет играть на гитаре, фортепиано и губной гармошке. Мальчик с детства занимался в актерской студии, а после переезда в Москву начал музыкальную карьеру. Ваня был участником коллектива «Республика KIDS» и делал каверы на треки «Я солдат» группы 5’nizza и «В легких тает дым» Макса Коржа.

Популярность к Ване пришла после трека «Венера — Юпитер». Музыкант написал ее в соавторстве с Артемом Шаповаловым. На трек сняли клип, где Ваня сыграл Маленького принца с гитарой. После оглушительного успеха его пригласили на шоу «Вечерний Ургант».

Концерт Вани Дмитриенко в Челябинске состоится 6 июня в 20:00 в рамках фестиваля «Российская студенческая весна». Вход свободный.