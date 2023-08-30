В Троицке накануне завершились съемки нескольких эпизодов сериала о знаменитом русском адвокате Федоре Плевако. Создатели картины поделились с нашими коллегами из медиахолдинга «Первый областной» впечатлениями о съемках в родном городе главного героя, о нераскрытом кинематографическом потенциале Троицка и удачной дождливой погоде.
«Я хочу сказать огромное спасибо городу Троицку и всем, кто нас принимал. Это невероятный опыт и для горожан, и для нас. Город так нас вдохновил, что мы сняли даже больше чем планировали — 15 локаций за два дня. Это очень много. Нас так вдохновил Троицк, его историческая архитектура в сохранном состоянии, что мы даже сняли специальный ролик про город. Смонтируем и передадим в Минкульт», — рассказала Анастасия Акопян, директор студии «РОК», ведущий продюсер сериала «Плевако».
По словам продюсера, Троицк будет в каждой из десяти серий проекта. Сняты так называемые заявочные планы, которые являются живыми декорациями.
Создатели сериала отметила, что превратить Троицк в город XIX века оказалось просто: привезли невероятное количество соломы, добавили земли, песка и воды — и площадка готова. Нетронутый современной застройкой исторический центр города оказался очень кинематографичен: в Москве таких длинных улиц со старой застройкой уже не найти. Поэтому частично уездный городок Троицк работал под купеческую Москву.
Анастасия Акопян отметила и необыкновенный энтузиазм жителей Троицка, которые не только активно включались в работу, но и по внешности оказались беспримерно органичными для съемок истории 120-летней давности.
«Мы были удивлены, какие невероятные типажи были отобраны нашим кастинг-директором для съемок в массовке. Как они точно слышали актерскую задачу. Как серьезно включались — намного быстрее, чем порой в Москве! Была среди актеров массовых сцен одна женщина, которая должна была нести коромысла с ведрами воды. Мы просто залюбовались, как она это делала. Такое ощущение, что она каждый день с этим коромыслом ходит и носит воду», — не скрывала восхищения троичанами Анастасия.
Удивительная история сложилась и с погодой. Пока съемочная группа отбирала локации, стояла чудесная солнечная погода. В первый день съемок, 28 августа, прогноз показывал ливень стеной с вероятностью 90 процентов. Пока готовили площадку, лил дождь. Стоило режиссеру скомандовать «Камера! Мотор!», он переставал.
«Мы шутили, что дождь работал два дня, как по вызывному листу — так называется наш рабочий документ для вызова на площадку. Мы сняли финальную сцену за городом, режиссер Анна Матисон сказала: „Стоп, снято! Всем спасибо!“ — и ливень пошел стеной», — рассказала Анастасия Акопян.
Актер Сергей Безруков поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера за идею снять серии кинокартины «Плевако» в Троицке, а также жителей Троицка, которые принимали участие в съемках и организации процесса. Он обещал рекомендовать Троицк коллегам как аутентичную съемочную площадку.
Сериал «Плевако» выйдет на канале НТВ осенью 2024 года. Но продюсер Анастасия Акопян пообещала, что премьера первых двух серий состоится специально в Челябинске.
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