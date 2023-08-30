Презентация первых двух серий фильма «Плевако» состоится в Челябинске

Об этом сообщила ведущий продюсер сериала «Плевако» Анастасия Акопян

«Я хочу сказать огромное спасибо городу Троицку и всем, кто нас принимал. Это невероятный опыт и для горожан, и для нас. Город так нас вдохновил, что мы сняли даже больше чем планировали — 15 локаций за два дня. Это очень много. Нас так вдохновил Троицк, его историческая архитектура в сохранном состоянии, что мы даже сняли специальный ролик про город. Смонтируем и передадим в Минкульт»,

— рассказала Анастасия Акопян, директор студии «РОК», ведущий продюсер сериала «Плевако».

«Мы были удивлены, какие невероятные типажи были отобраны нашим кастинг-директором для съемок в массовке. Как они точно слышали актерскую задачу. Как серьезно включались — намного быстрее, чем порой в Москве! Была среди актеров массовых сцен одна женщина, которая должна была нести коромысла с ведрами воды. Мы просто залюбовались, как она это делала. Такое ощущение, что она каждый день с этим коромыслом ходит и носит воду»,

— не скрывала восхищения троичанами Анастасия.

«Мы шутили, что дождь работал два дня, как по вызывному листу — так называется наш рабочий документ для вызова на площадку. Мы сняли финальную сцену за городом, режиссер Анна Матисон сказала: „Стоп, снято! Всем спасибо!“ — и ливень пошел стеной»,

— рассказала Анастасия Акопян.

