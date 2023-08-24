В Троицке идет кастинг для съемок в сериале «Плевако» с Сергеем Безруковым

Требуются мужчины солидного возраста, лучше с бородой

В троицком Дворце культуры идет кастинг в массовку для съемок в сериале «Плевако», главную роль в котором сыграет Сергей Безруков. Из Москвы в Троицк прилетели кастинг-директор и его группа.

Съемки в Троицке начнутся на следующей неделе. В массовку набирают мужчин солидного возраста, желательно с бородой, примерно 50 человек.

«Артистические таланты не имеют значения, никого не просят читать стихи или танцевать. Здесь важны рост, возраст, фигура, черты лица. Поэтому кастинг проходит тихо, всех фотографируют, записывают. Могу сказать, что предварительно в массовку отобраны и участники нашего творческого объединения «Кино по-троицки», — рассказал Первому областному информационному агентству руководитель кинообъединения Сергей Верховцев.

Предварительное согласование прошла и лошадь с дилижансом и кучером, которые снимались в короткометражном фильме «Плевако. Адвокат страстей человеческих», снятом Сергеем Верховцевым и его командой (именно этот кадр на фото).



О дате приезда в Троицк Сергея Безрукова, исполнителя роли Федора Плевако, не сообщается, чтобы не собирать вокруг съемочной площадки толпу поклонников и не срывать съемки.

