В Троицке начались съемки сериала «Плевако»

В роли знаменитого адвоката Сергей Безруков

Кинематографисты выбрали несколько локаций в центре города, где уцелела и бережно сохраняется застройка конца XIX — начала XX века. Часть этих домов будут «играть» купеческую Москву, но будет и сцена, где город Троицк будет в роли самого себя.



На короткой пресс-конференции Сергей Безруков рассказал, что невозможно отстроить в кинопавильонах подлинный русский город вековой давности, а старая московская застройка, если и сохранилась, то начисто лишена зелени.

«Ничего нельзя сравнить с энергетикой того места, где действительно происходили исторические события, энергетикой родного города адвоката Плевако, которого я играю. Я подробно познакомился с его биографией. Какой путь он прошел! Я прочитал двухтомник его речей, общался с Генри Резником, который его боготворит. Все мои знакомые адвокаты, узнав, что я буду играть эту роль, просто ахнули: „Плевако!“ Это был необыкновенно талантливый человек с очень интересной судьбой. Фильм не будет байпиком в чистом виде, это все же не документальное кино. Но история, конечно, расскажет о реальных событиях из жизни вашего великого земляка», — сказал Сергей Безруков.





Сегодня мы наблюдали, как тут съемки в Троицке, и завтра подробно расскажем о том, что происходит за кадром большого кино.

Съемочная группа киностудии «РОК» запланировала в Троицке Челябинской области два съемочных дня: 28 и 29 августа. Здесь снимаются небольшие сцены в исторической части города. «Плевако» — это десятисерийный фильм о знаменитом адвокате, который был родом из Троицка.Производством сериала занимается киностудия «РОК» при поддержке Института развития интернета, телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра Premier. Продюсерами проекта выступают народный артист РФ и художественный руководитель киностудии «РОК» Алексей Учитель и генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн. Режиссер картины – Анна Матисон.