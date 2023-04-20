Лев Симба встретил в Танзании свою избранницу, львицу Фиону

Уже две недели пара несколько часов в день проводит вместе в зооцентре Таборы

Лев Симба, участник первой репатриации диких животных из Челябинска в Африку, встретил в центре своего временного пребывания избранницу. Полуторагодовалая африканская львица Фиона проживает, как и Симба, в зооцентре Таборы. По словам руководителя фонда «Спаси меня» Карена Даллакяна, в реабилитационный центр в Килиманджаро Симба может вернуться уже со своей спутницей.

Напомним, челябинские лев Симба и леопард Ева из реабилитационного центра Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center временно переселились в зооцентр Таборы. Здесь содержатся животные, которых спасли из частных рук. Эти звери уже не могут существовать в дикой природе.

Здесь и встретил Симба свою подругу: львицу Фиону спасли местные киперы из отеля, где ее содержали с двумя сестрами. Теперь Симба и Фиона видятся несколько часов в день.

«Львы — это социальные животные, у них должна быть семья — прайд. Пока Симба и Фиона находятся вместе только в определенное время и под присмотром киперов — сотрудников центра. Через месяц, когда привыкнут друг к другу, будут, наверно, спать в обнимку. Но уже можно говорить о том, что у нас появился шанс на продолжение рода нашего русского льва. Фионе пока только год и четыре месяца, а вообще львицы способны давать потомство примерно с двух лет», — рассказал Карен Даллакян.

Он навестил своих подопечных, когда узнал о переезде Симбы и Евы из парка в Килиманджаро.

«Я проверил условия содержания животных, мы даже собрали специальную комиссию с представителями Танзанийской государственной ветеринарной службы, государственного надзора за дикими животными и руководителем центра. Состояние здоровья животных в полном порядке, условия содержания хорошие, едой они обеспечены. И у Симбы, и у Евы в распоряжении по сто квадратных метров, что соответствует нормативам для крупных хищных кошек. И конечно, это временный вариант», — пояснил Карен Даллакян.

Напомним, переезд в зооцентр Таборы был вынужденным: реабилитационный закрыли по решению суда из-за тяжбы между республиканскими властями Танзании и парой немецких ветеринаров, управлявшей центром. Однако судебные разбирательства могут стать для Симбы судьбоносными: домой, в Килиманджаро, лев может вернуться уже вместе с новой спутницей Фионой.