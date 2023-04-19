Симба и Ева эвакуированы из реабилитационного центра в Танзании

Карен Даллакян добрался до их нового дома в зооцентре города Табора

Вечером 18 апреля доктор Карен Даллакян вышел в эфир из зооцентра в Таборе, куда временно переселили челябинских питомцев — льва Симбу и леопарда Еву. Реабилитационный центр Kilimanjaro animal crew wildlife & educational center, в котором звери жили с осени 2021 года, закрыт по решению суда: несколько месяцев длится тяжба между республиканскими властями Танзании и парой немецких ветеринаров, управлявшей центром.

«К сожалению, ими нарушены законы Республики Танзании — налоговый и трудовой кодексы, а также накопился большой долг по аренде земли. Центр в Килиманджаро закрыт до окончания судебного разбирательства. По решению Министерства дикой природы и туризма Танзании всех животных временно переместили в зооцентр в городе Таборе, который в срочном порядке расконсервировали», — рассказал Карен Даллакян.

Цель его командировки в Африку — убедиться, что Симба и Ева на новом месте чувствуют себя хорошо. Эти фотографии сделаны вчера в Таборе.

По словам доктора Даллакяна, звери упитанны, активны и находятся в безопасности: «Вопреки опубликованным сообщениям, что зверям тут очень плохо, они голодные, худые и в пролежнях, мы увидели, что у Симбы шерстка стала бархатной, тонкой, как и положено в жаркой стране. Половозрелый настоящий лев, даже толстый! Да и Ева тоже не худышка».

«Когда я подхожу к вольеру, Симба бежит ко мне, прыгает и кувыркается, показывает свои любимые акробатические трюки. Это признаки счастья. Это значит, он знает, что мы его любим, заботимся о нем, защищаем его, это место он считает безопасным. Ева не так активно, но всегда подходит ко мне поздороваться», — рассказал в эфире один из четырех киперов зооцентра в Таборе.

Даллакян подчеркнул, что переселение из роскошных вольеров в неволю — временное.

«Мы провели несколько встреч и прилагаем все усилия, чтобы после окончания судебных разбирательств наши животные вернулись в Килиманджаро», — заявил доктор.

Точные сроки возвращения Симбы и Евы в реабилитационный центр неизвестны. Командировка команды челябинского приюта для диких животных «Спаси меня» в Танзанию еще не закончена.

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